Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli

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Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X hesabına erişim engeli getirildi. İmamoğlu son olarak Beyazıt Mitingi için çağrı mesajı yayımlamıştı. İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesine CHP yöneticiler çok sert tepki gösterdi.

08.05.2025 03:19  Güncelleme: 08:18
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait X sosyal medya platformu hesabına erişim engeli getirildi.

HESABINDAN SIKLIKLA PAYLAŞIM YAPIYORDU

Silivri Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındığı 19 Mart'ta başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolar sürerken sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşım yapıyordu.

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli

BEYAZIT MİTİNGİ İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

İmamoğlu'nun hesabından son olarak Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için çağrıda bulunulmuştu. İmamoğlu'nun profiline girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri yer alıyor.

CHP'DEN ART ARDA TEPKİLER

İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesi CHP'de büyük tepkiyle karşılandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın X hesabından yaptığı paylaşımla erişim engeline tepki gösterdi. Günaydın, şu ifadeleri kullandı: "Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye'den erişimi engellediler. Tıpkı Beyazıt meydanına aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi. Yarın Başkan'ın milyonlarca x hesabı olur. Kitabınızda mertlik yazmaz, o çoktan belli oldu. Yazıklar olsun."

"SANSÜRLE SUSTURMAYA ÇALIŞTIKÇA DAHA DA BÜYÜYECEĞİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ise kararın ardından X profilini İmamoğlu'nun fotoğrafıyla değiştirdi. Kılıç, "Korkunun ecele faydası yok. Siz sansürle susturmaya çalıştıkça biz daha da büyüyeceğiz. O hesap kapanmaz! Çünkü o hesap, korkmayanların, zulme boyun eğmeyenlerin, halkın hesabı! Ekrem İmamoğlu halkın iradesi, halkın ta kendisi!" diyerek tepkisini gösterdi.

"ERİŞİM ENGELİ SİYASETE MÜDAHALEDİR"

Kararın siyasete müdahale olduğunu ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirilmesi, siyasete müdahale demektir. X platformu Tayyip Erdoğan'a serbestse, rakibi Ekrem İmamoğlu'na yasak olamaz"' dedi.

Kaynak: İHA, ANKA

Ekrem İmamoğlu\'nun X hesabına erişim engeli
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 145353:
    düşün işte saray tahammül edemiyor 21 24 Yanıtla
  • fikret :
    Cumhurbaşkanı Karşısına Çıkan Bütün Engelleri Kaldırıyor.. Acilen Seçim Şart. 16 14 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    iyi silkeliyorlar... chp 404 front error... 10 5 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    yaziklar olsun. 3 2 Yanıtla
  • ayd121212:
    Geç alınmış bir karar,ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına sabah akşam cezaevinden elinde telefonla hakaret edicen sonrada demokrasi yok ülkede diyecen!!! Nasıl ama? 2 0 Yanıtla
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