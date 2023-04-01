İnce, ayakkabıyla seccadeye basan Kılıçdaroğlu'nu savundu: Günah değil - Son Dakika
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İnce, ayakkabıyla seccadeye basan Kılıçdaroğlu'nu savundu: Günah değil

01.04.2023 12:04

Seccadeye ayakkabı ile bastığı karesi infial yaratan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den destek geldi. İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir din bilginine danıştım İslam'a göre seccadeye ayakkabı ile basmak diye bir günah yoktur" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam katıldığı bir iftar programında çektirdiği kare bir anda gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve 2 kişi ile birlikte seccade üzerinde poz vermesi tepki çekti.

"TELAŞ NEDENİYLE FARK EDİLEMEMİŞTİR"

Bu gelişmenin üzerine CHP'den konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

İnce'den seccadeye basan Kılıçdaroğlu'na destek: İslam'a göre günah değil

İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den de Kılıçdaroğlu'na destek geldi. İnce, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bir din bilginine danıştım, şöyle dedi: Din-i mübin-i (hak ve hakikatı açıkça söyleyen) İslam'a göre seccadeye ayakkabı ile basmak diye bir günah yoktur. Ancak; kul hakkı yemek, yalan söylemek, israf etmek, gururlu ve kibirli olmak, kalp kırmak, işi ehline vermemek haramdır ve günahtır. Necasetten taharet (görünen kirlerden arınmak) kolaydır. Zor olan ruhun taharetidir (temizlenmesi)."

İnce'den seccadeye basan Kılıçdaroğlu'na destek: İslam'a göre günah değil
YORUMLAR (8)
  • ahmet kasap: KATRANI ERİTSENDE OLMAZ ŞEKER CHP ZİHNİYETİ HEPSİNİN KAFA YAPISI AYNI BUNLAR ANCAK OY İÇİN TAKİYE YAPARLAR TÜRK MİLLETİ UYUMA Cevap Yaz 29 6 Yayından Kaldır
  • Okan: Siracinin şahidi bozacı günah deilmis hangi hocaya danıştım marem ağa günah olması önemli deil saygınız olsun saygınız kilictaroglu olacak zat daha cenaze namazında ellerini nasıl bagliyacagini bilmiyo nediyeyim gerisini siz düşünün önce saygı duyacaksın sonra saygı bekliyceksin vesselam... Cevap Yaz 29 9 Yayından Kaldır
  • ertuğrul şahin: Sizin birbirinizden farkınız mı var sanki Cevap Yaz 27 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika İnce, ayakkabıyla seccadeye basan Kılıçdaroğlu'nu savundu: Günah değil - Son Dakika


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