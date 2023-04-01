İnce, ayakkabıyla seccadeye basan Kılıçdaroğlu'nu savundu: Günah değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam katıldığı bir iftar programında çektirdiği kare bir anda gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve 2 kişi ile birlikte seccade üzerinde poz vermesi tepki çekti.

"TELAŞ NEDENİYLE FARK EDİLEMEMİŞTİR"

Bu gelişmenin üzerine CHP'den konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den de Kılıçdaroğlu'na destek geldi. İnce, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bir din bilginine danıştım, şöyle dedi: Din-i mübin-i (hak ve hakikatı açıkça söyleyen) İslam'a göre seccadeye ayakkabı ile basmak diye bir günah yoktur. Ancak; kul hakkı yemek, yalan söylemek, israf etmek, gururlu ve kibirli olmak, kalp kırmak, işi ehline vermemek haramdır ve günahtır. Necasetten taharet (görünen kirlerden arınmak) kolaydır. Zor olan ruhun taharetidir (temizlenmesi)."