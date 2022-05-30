İngiliz gazetesi The Guardian İmamoğlu'nu yazdı: Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa 1 Haziran'da siyasetten men mi edilecek?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada kararın çıkması beklenirken İngiliz The Guardian, İmamoğlu ile ilgili kapsamlı bir haber yayınladı. İmamoğlu'nun açıklamalarına da yer verilen haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İBB Başkanı arasındaki benzerliklere dikkat çekildi.
Makalede, "İmamoğlu, Erdoğan'ın yerine geçebilecek gibi görünüyor fakat davadan çıkacak sonuç kariyerini bitirebilir. Destekçileri için İmamoğlu, Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarını ve ülkenin otokrasiye kaymasına karşı en iyi umut olarak çıkıyor. Bu da onu CHP içinde gelecek yıl yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olma ihtimalini yükseltiyor" denildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması ve siyasi yasak da getirilmesinin ardından, dikkatler İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya çevrildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 13 bin oy fark ile kazandığı 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklanmıştı.
Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etmişti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istenmişti.
İmamoğlu'nun Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 1 Haziran'da yapılacak duruşmasında karar çıkması bekleniyor.
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, dönemin YSK Başkanı Sadi Güven ve YSK üyelerinin şikayetçi olmadıklarını ve Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki davaya katılmaya yönelik beyanda bulunmadıklarını kaydetmişti.
Son Dakika › Politika › İngiliz gazetesi The Guardian İmamoğlu'nu yazdı: Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa 1 Haziran'da siyasetten men mi edilecek? - Son Dakika