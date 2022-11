Kılıoçdaroğlu'nun paylaşımlarına Gaziantep'ten ateş püskürdü! Hamburgerden anlatacak bir şeyi yok

İngiltere'de bir dizi temaslar gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, peş peşe dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Hamburger yerken bir fotoğraf paylaşan Kılıçdaroğlu, "Hamburgerimizi yedik, saat 22.00'de görüşmek üzere..." demişti. İşaret ettiği saat gelince beklenen hamleyi gerçekleştiren CHP lideri, Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına?" notuyla yeni bir video yayınladı.

"NE ALA DÜNYA DEĞİL Mİ?"

Türkiye'den kara parasını kaçıran bazı ailelerin Chelsea'de gayrimenkul aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ki Bay Kemaller iktidara gelince kaçacak yerimiz olsun. Bakın ey çeteler, kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şu an. Ne yaptığınızı, ne yapacağınızı gayet iyi biliyorum. Önce kara parayı Türkiye'ye sokuyorsunuz, yıkayıp paklayıp aklıyorsunuz, sonra çıkarıp aileleriniz için yatırıma çeviriyorsunuz ne ala dünya değil mi?" demişti.

"BU SEÇİMDE ÖNÜNÜZDE İKİ TÜRKİYE VAR"

2023 seçimlerinde vatandaşın önünde iki tercih olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bakın sevgili halkım bu seçimde 2 Türkiye var önünüzde, birini seçeceksiniz; ilki kara para ile 5'li çetelerin daha da zengin edildiği, bizim çocuklarımıza ise meth'in, uyuşturucunun kaldığı Türkiye. Diğer Türkiye ise temiz, iklim dostu yatırımları olan gençlerimizi sokaklarımızdan kurtaran, evlerine yerleştiren yepyeni pırıl pırıl çok güzel bir Türkiye. O Türkiye'de baronlara yer yok, çetelere yer yok. Orada fotoromanlara da yer yok, olmayacakta zaten" ifadelerini kullanmıştı.

"HAMBURGERDEN BAŞKA ANLATACAK BİR ŞEYİ YOK"

Bugün Gaziantep'te Gaziray ve diğer projelerin toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu o paylaşımlar üzerinden topa tuttu. Erdoğan, "Türkiye'nin önünü kesmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Bu mücadele kıyamete kadar bitmeyecek. Darbecilere karşı birlikte direndik. Türkiye Yüzyılı'nın seçimi 2023'e yaklaşırken birileri kıta kıta geziyor. ABD olmadı, İngiltere. İngiltere olmadı, Almanya. Dönüşte bakıyorsunuz yediği hamburgerden başka anlatacak bir şeyi yok" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK İSTEYENLERE MALZEME VERİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun 'temiz para sözlerini de hedef alan Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Temiz para arıyormuş... Gazi Mustafa Kemal bu ülkeyi Duyun-u Umumiye'den kurtardı. Biz de IMF görünümlü emperyalistlerden kurtardık. Bizim IMF ile işimiz yok. Ama CHP ne yaptı, IMF yetkilileriyle bir araya geldiler. Bu zatın gece yarıları yayınladığı her video, kürsülerden yaptığı her konuşma, provokasyon, siyaset adı altında yaptığı her iş Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme veriyor. Ekonomimizi küresel sermayenin tetikçileri IMF ve benzeri kuruluşlara teslim edecekler.

"BUNLAR SİYASETÇİ DEĞİL, PROJE ELEMANLARI"

Aklı başında kim devletini uyuşturucu gibi bir illetle aynı cümlede zikredebilir. Aklı başında kim milletvekillerini mahkemede hakimlerin üzerine yürütür. CHP milletvekilleri mahkemede hakimlerin üzerine yürüyor. Şimdi yargıda bunların hesabını soracağız. Bunları yapan siyasetçi değil, proje elemanları.