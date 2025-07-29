İngiltere'den Filistin'e Tanıma Tehdidi - Son Dakika
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Politika

İngiltere'den Filistin'e Tanıma Tehdidi

29.07.2025 20:17
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Starmer, İsrail adım atmazsa Eylül'de Filistin'i tanıyacaklarını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "İngiltere, eğer İsrail hükümeti, Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için adımlar atmaz, bir ateşkesi kabul etmez ve uzun vadeli sürdürülebilir bir barışa ve iki devletli çözümün yeniden canlanmasına yönelik taahhütte bulunmazsa, eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıyacak" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başkent Londra'da Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleştirilen Filistin konulu olağanüstü kabine toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Gazze'de bebekler ve çocukların açlıktan öldüğünü ve iki haftadır şahit olunan manzaraların hayatları boyunca unutamayacak şekilde insanların hafızalarına kazındığını ifade eden Starmer, "Bu acı artık sona ermeli. Dün bu konuyu Başkan Trump ile görüştüm. İnsani yardımların havadan yeniden ulaştırılması için büyük çaplı bir çaba başlattık. Bugün İngiltere'nin yardımı, Gazze'ye havadan bırakıldı. Ancak en kritik olanı karadan giriş. Her gün en az 500 tırın Gazze'ye girmesi gerekiyor" dedi.

İnsani krizi sona erdirmenin tek yolunun uzun vadeli bir çözüme ulaşılması olduğunu vurgulayan Starmer, ABD, Mısır ve Katar öncülüğündeki ateşkes çabalarını desteklediklerini ve ateşkesin kapsamlı bir barışa zemin hazırlayarak iki devletli çözüm müzakerelerinin önünü açacağını vurguladı.

Hedefin güven içindeki bir İsrail'in yanında egemen bir Filistin devletinin kurulması olduğunu kaydeden Starmer, "Ancak şu anda bu hedef, her zamankinden daha fazla tehdit altında. Her zaman söyledim, Filistin'i, bunu yapmak iki devletli çözüme en büyük katkıyı sağlayacağı anda tanıyacağız. Fakat bu çözüm şimdi tehdit altında ve artık harekete geçme zamanı. Bu nedenle, barışa giden sürecin bir parçası olarak şunu teyit ediyorum: İngiltere, eğer İsrail hükümeti, Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için adımlar atmaz, bir ateşkesi kabul etmez ve uzun vadeli sürdürülebilir bir barışa ve iki devletli çözümün yeniden canlanmasına yönelik taahhütte bulunmazsa, eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıyacakt" dedi.

Starmer, "Bu adımlar arasında, BM'nin yardım ulaştırma faaliyetlerine yeniden başlamasına izin verilmesi ve Batı Şeria'da herhangi bir ilhak yapılmayacağının açıkça belirtilmesi de yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Starmer, "Bugün bu kararı almamı etkileyen iki temel unsur bulunuyor. Birincisi, Gazze'de her geçen gün daha da kötüleşen tahammül edilemez durum. İkincisi ise iki devletli çözüm ihtimalinin her geçen gün daha da azaldığına dair endişemiz. Bu nedenle kararın, sahadaki durumu hafifletmeye katkı sağlayacak çok önemli bir adım olarak görülmesini istiyorum" dedi.

Basın toplantısında Filistin'i tanıma kararının niçin şartlara bağlandığına ilişkin bir soru alan Starmer, "Burada asıl amaç, acilen değişime ihtiyaç duyan insanlar için sahadaki durumu değiştirmektir. Bir ateşkese ihtiyacımız var" dedi.

Bunun yanı sıra Gazze'ye hızlı ve büyük miktarda yardım ulaştırılması gerektiğinin altını çizen Starmer, "Çünkü mevcut durum artık tahammül edilemez hale geldi. Bu adım, işte bu amaçlara hizmet etmek için atıldı" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İngiltere'den Filistin'e Tanıma Tehdidi - Son Dakika

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