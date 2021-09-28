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İngiltere'den füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye kınama - Son Dakika

İngiltere'den füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye kınama

28.09.2021 17:52
İngiltere'den füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye kınama, System.String[]

İngiltere hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) kararına rağmen kısa menzilli füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore'yi kınadı.

İngiltere hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) kararına rağmen kısa menzilli füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore'yi kınadı.

Japonya hükümeti, bugün Kuzey Kore'nin balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang'ın doğu kıyılarından tanımlanamayan bir füze ateşlendiğini duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'nin füze denemesine ilişkin açıklamada geldi. Açıklamada, İngiltere'nin Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek kısa menzilli balistik füze fırlatmasını kınadığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, " Birleşik Krallık, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması hedefine bağlı kalmaya devam ediyor ve ABD ile bölgesel ortakların Kore Yarımadası'nda barışı sağlama ve bölgesel istikrarı koruma konusundaki diplomatik çabalarını takdir ediyor. Kuzey Kore'yi diyaloğa geri dönmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Füze testleriyle BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden Kuzey Kore, 2021 yılında toplam 6 kez füze denemesi gerçekleştirdi. - LONDRA

İngiltere'den füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye kınama

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İngiltere'den füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye kınama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'den füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye kınama - Son Dakika
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