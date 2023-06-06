İngiltere MI6 Başkanı Richard Moore, MİT Başkanı olan İbrahim Kalın'ı tebrik etti: Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanıyorum

MİT Başkanı olarak atanan İbrahim Kalın'ı İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore tebrik etti. Kalın'ın resmi hesabını etiketleyen Moore paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"PARODİ BİR HESAP OLMADIĞINA İNANIYORUM"

Daha önce Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığının başına getirilmesinden dolayı tebrik ettiği paylaşımında Fidan adına açılan sahte bir hesabı etiketlemesini hatırlatan Moore, "Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak, eski dostum İbrahim Kalın'ı MİT Başkanlığı'na atanmasından dolayı tebrik ediyor, birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"HAY AKSİ, BU UTANÇ VERİCİ"

MI6 Başkanı Richard Moore, 4 Haziran'da Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan'ı tebrik ettiği paylaşımında Fidan adına açılan sahte bir hesabı etiketlemişti. Moore paylaşımında, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım." ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra hatasını fark ederek yeni bir paylaşım yapan Moore, "Hay aksi, bu utanç verici. Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek" demişti.