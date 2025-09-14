Irak Başbakanı Sudani\'den İsrail\'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya yönelik saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırıyı kınayan Başbakan Sudani, İsrail saldırılarına karşı bir "İslam İttifakı" kurulması çağrısında bulundu.

Irak Başbakanı bu tehditle mücadele kapsamında İslam ülkelerinin siyasi, güvenlik ve ekonomik bir ittifak ilan etme çağrısında bulunarak "İslam ülkelerinin savunma için ortak bir güvenlik gücü şeklinde bir ittifaka sahip olmalarının önünde için hiçbir engel yok ifadelerini kullandı.

"SALDIRI İSRAİL HÜKÜMETİNİN TUTUMUNU BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"

Sudani saldırıyı nitelendirirken, "Şok edici bir olay ve tüm uluslararası yasa ile teamüllerin ihlali. Saldırı İsrail hükümetinin saldırgan ve suç teşkil eden tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi" ifadelerini kullandı. Irak Başbakanı ayrıca, söz konusu saldırının Irak'ın kardeş devleti Katar'a yönelik bir tecavüz olduğunu söylerken, saldırının bölgedeki tüm ülkelerin güvenliğine yönelik bir tehdit olduğunun da altını çizdi.