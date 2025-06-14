Irak'tan İsrail'e Hava Sahası Tepkisi

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah el-Numan, İsrail'in Irak hava sahasını ihlal etmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Irak hükümeti, hava sahasının ihlal edilmesini kesin ve net bir şekilde reddetmektedir" dedi.

Irak'tan hava sahasını ihlal eden İsrail'e tepki geldi. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah el-Numan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın krizin diplomatik ve siyasi yollarla çözülmesi umuduyla şimdiye kadar en üst düzeyde itidal gösterdiği, ancak uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler sözleşmeleri çerçevesinde egemenliğine yönelik her türlü ihlale karşı koyma hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.

El-Numan, "Irak hükümeti, hava sahasının ihlal edilmesini ve bu ihlalin İsrail tarafından İran İslam Cumhuriyeti ya da bölgedeki komşu ülkelere yönelik askeri saldırılarda kullanılmasını kesin ve net bir şekilde reddetmektedir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarının Irak hava sahasını kullanarak gerçekleştirilmesinin, ülkenin iyi komşuluk politikası ve anayasal yükümlülükleriyle bağdaşmadığını belirten el-Numan, "Topraklarımızın, sularımızın ve hava sahamızı komşu ülkelere yönelik saldırılar için bir üs haline getirilmesine kesinlikle izin veremeyiz. Zira bu ülkelerle çeşitli düzeylerde en iyi ilişkileri sürdürmekteyiz" dedi.

El-Numan, "Irak hükümeti, bu yasa dışı eylemleri uluslararası taraflarla birlikte yakından takip etmektedir. Bu eylemler, Irak egemenliğinin ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve bölgenin güvenliği ile istikrarı üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır" açıklamasını yaptı.

Irak hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri'ne de çağrıda bulunduğu aktarılan açıklamada, "Irak, ABD'den iki ülke arasındaki anlaşmalar ile uluslararası hukuk ve teamüller çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmesini, İsrail'e ait uçakların Irak hava sahasını ihlal ederek saldırı düzenlemesini engellemesini talep etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Son olarak, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanının talimatıyla Dışişleri Bakanlığı ve Irak'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği aracılığıyla, İsrail'in Irak hava sahasını ihlal etmesine karşı somut adımlar atıldığı bilgisi paylaşıldı. - BAĞDAT