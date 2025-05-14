Irak\'tan PKK ile İşbirliği Açıklaması

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, kendini feshettiğini açıklayan terör örgütü PKK'nın silahsızlandırılması konusunda Bağdat, Erbil ve Ankara arasında işbirliği yapılacağını söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Bağdat'ta düzenlendiği basın toplantısında terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi kararına değindi. Hüseyin, "PKK'nın kendini feshettiğini ve silahsızlandığını açıklamasından memnuniyet duyuyoruz" dedi. bu konuda Türkiye tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Hüseyin, Irak hükümeti, Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında bu konuda işbirliği yapılacağını belirtti.

Irak Dışişleri Bakanlığı, PKK'nın kendini feshetme, silahlı çatışmayı sona erdirme ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıklamıştı.

Bakanlık tarafından dün yapılan açıklamada, "Irak hükümeti, PKK'nın kendini feshetme, çatışmaları sonlandırma ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşılamakta, bu adımı Irak ve bölge güvenliği ile istikrarını güçlendirecek önemli ve olumlu bir gelişme olarak görmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü PKK 12 Mayıs Pazartesi günü, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına yanıt olarak kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını açıklamıştı. - ERBİL