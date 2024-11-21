Irak'tan UCM'nin Kararına Destek - Son Dakika
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Politika

Irak'tan UCM'nin Kararına Destek

Irak hükümeti, UCM'nin Netanyahu ve Galant'a yönelik tutuklama kararını adil bir adım olarak değerlendirdi.

21.11.2024 21:08
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Irak hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında çıkardığı tutuklama emrine yönelik kararını memnuniyetle karşıladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine yönelik kararın yankıları sürüyor. Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak hükümeti olarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), siyonist rejimin Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı işledikleri suçtan dolayı çıkarılan tutuklama kararını cesur ve adil bir adım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

UCM'nin kararının, İsrail'in Filistin ve Lübnan halklarına karşı işlenen suçlar nedeniyle tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendiren el-Avadi, "Bu tarihi karar, zulmün karşısında bir gün adaletin ve hakkın duracağını bir kez daha göstermektedir" dedi.

El-Avadi, "Söz konusu kararın, işgalci rejimin Gazze ve Lübnan'a karşı bir yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden masumların kanına saygı duymak niteliği taşmaktadır" ifadelerini kullandı.

Irak hükümetinin savaşın durdurulması çağrısını yineleyen el-Avadi, "Özgür dünya ülkelerini bu kararı uygulamaya ve suçluların yargıya teslim edilerek insanlığa karşı işledikleri suçlarından ötürü cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi. - ERBİL

Kaynak: İHA

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