Irak-Türkiye Enerji Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak-Türkiye Enerji Anlaşması

Irak-Türkiye Enerji Anlaşması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı ile önemli bir enerji anlaşması imzaladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak Petrol Bakanı Sayın Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizin ardından, BOTAŞ ile Irak devlet petrol şirketleri SOMO ve NOC arasında Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmayı imza altına aldık. Yaklaşık yarım asırdır ülkelerimiz arasında stratejik bir enerji koridoru olarak hizmet veren bu hat için uzun vadeli yeni anlaşmaya yönelik çalışmalarımız sürerken, günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan bu geçiş düzenlemesini hayata geçirdik. Irak petrolünü Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına güvenli ve kesintisiz ulaştıran bu hat, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerin de gösterdiği üzere bölgesel ve küresel enerji arz güvenliği açısından her zamankinden daha stratejik bir konuma sahip. Hedefimiz; bu güçlü altyapıyı tam kapasiteyle değerlendirerek Irak'ın yanı sıra bölgenin enerji kaynaklarını da Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran, Türkiye-Irak enerji ortaklığında yeni bir dönemin kapısını aralayacak kapsamlı ve uzun vadeli bir iş birliğini hayata geçirmektir" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak-Türkiye Enerji Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak
Melih Gökçek’in bağışını Yeni Parti iade etti Yaptıkları açıklama bomba Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama bomba
Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu
TÜGVA’dan İstanbul’da dev program Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye’nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor TÜGVA'dan İstanbul'da dev program! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye'nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor
Türkçe sayfalar 404 oldu, kripto çağrısı bitmedi: MoonPay kullanıcıları uygulamaya yönlendiriyor Türkçe sayfalar 404 oldu, kripto çağrısı bitmedi: MoonPay kullanıcıları uygulamaya yönlendiriyor
İsrailli diplomattan Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye sözleri İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri
Ronaldo ve Georgina’nın düğün iddiası Ronaldo ve Georgina’nın düğün iddiası

16:00
Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti
Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti
15:36
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı
15:20
Daha 14 yaşındaydı “Kendini vurdu“ dediler, gerçek çok başka çıktı
Daha 14 yaşındaydı! "Kendini vurdu" dediler, gerçek çok başka çıktı
14:30
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu Eşinden olay paylaşım
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım
14:05
Semt pazarında mide bulandıran olay Genç kadını hemen polise koştu
Semt pazarında mide bulandıran olay! Genç kadını hemen polise koştu
14:02
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim!
13:49
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı Savunması pes dedirtti
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 16:10:47. #7.12#
SON DAKİKA: Irak-Türkiye Enerji Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.