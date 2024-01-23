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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 24 Ocak'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı icra edilecek ve Türkiye-İran ilişkileri gözden geçirilecek.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye\'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
23.01.2024 - 20:31,
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 24 Ocak'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaret sırasında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Reisi'nin riyasetlerinde Ankara'da icra edileceği ifade edildi. Yapılan açıklamada ayrıca Konsey toplantısında, Türkiye-İran ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı ifade edildi.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacağı belirtilen açıklamada, "Toplantı vesilesiyle ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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