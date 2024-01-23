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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor

Daha önce iki kez ziyareti erteleyen İran Cumhurbaşkanı Reisi, yarın Türkiye'ye gelecek. Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazze'deki İsrail işgalini ve terör örgütleriyle mücadeleyi görüşecek.

23.01.2024 - 20:07,  Güncelleme: 20:38
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi ziyaret kapsamında yarın Türkiye'ye gelecek. Reisi'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşılayacak. İki liderin görüşmesinde terör örgütleriyle mücadele ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları masada olacak.

MASADA TERÖRLE MÜCADELE VE GAZZE OLACAK

Resmi ziyaret kapsamında liderler önce baş başa bir görüşme yapacak. Heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Reisi'nin basın açıklaması yapması planlanırken masada terör örgütleriyle mücadele ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak.

KRİTİK ZİYARET İKİ KERE ERTELENMİŞTİ

Reisi, 2023 yılının kasım ayı sonlarında Türkiye'ye gelecekti. Ancak Reisi'nin 28-29 Kasım olarak planlanan Ankara ziyareti başka bir tarihe ertelenmişti.

3 Ocak 2024'te ise İranlı General Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 103 kişi hayatını kaybetmişti. Bu son gelişme Reisi'nin 4 Ocak için planlanan Türkiye ziyareti ikinci kez ertelenmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye\'ye geliyor
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR (1)
  • Hakim ATMACA: Osmanlı imparatorluğu bunları muhatap dahi almazdı ki bunlar şeytanla dahi masaya otururlar Yanıtla 3 15

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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