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İran Cumhurbaşkanı İsrail'e cevap vermeyecek - Son Dakika
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Politika

İran Cumhurbaşkanı İsrail'e cevap vermeyecek

İran Cumhurbaşkanı İsrail\'e cevap vermeyecek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in Şam'da İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısının cevapsız kalmayacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını ve ABD'nin sorumluluk alması gerektiğini söyledi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi ise İsrail saldırısını ele almak üzere acil toplantı gerçekleştirdi.

02.04.2024 12:27  Güncelleme: 12:30
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in Şam'da İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısının "cevapsız" kalmayacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise saldırıya ilişkin İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirterek, "Siyonist İsrail rejiminin destekçisi olan ABD'ye bu konuda önemli bir mesaj gönderdik. ABD, sorumluluk almalı ve hesap vermeli" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye'deki İran Konsolosluğuna düzenlenen saldırıya yönelik açıklama yaptı. Reisi, İran Konsolosluğuna yönelik İsrail saldırısının cevapsız kalmayacağını belirterek, "İsrail, insanlık dışı bu eylemleri ile istediği hedeflere ulaşamayacak" ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze direnişi karşısındaki başarısızlığı nedeniyle terör eylemlerine başladığını vurgulayan Reisi, İsrail'in büyük bir çaresizlik içerisinde olduğunu kaydetti. Saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Muhamed Rıza Zahedi'nin "direniş cephesi" adına Suriye'de mücadele ettiğini belirten Reisi, "Bir kez daha İsrail, uluslararası hukuku ihlal ederek gerçekleştirdiği terör saldırısı ile kanlı ellerini ülkemizin yetiştirdiği komutanlara bulaştırdı. Siyonist İsrail rejiminin bu hain saldırısını kınıyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm İran milletine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Güvenlik Konseyi toplandı

İran Ulusal Güvenlik Konseyi, saldırının ardından Cumhurbaşkanı Reisi'nin de katılımıyla İsrail saldırısını görüşmek üzere acil toplantı gerçekleştirdi. İsrail saldırısına nasıl karşılık verileceğinin ele alındığı toplantıda, "uygun" kararların alındığı belirtildi.

"ABD, bu konuda sorumluluk almalı ve hesap vermeli"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirtti. Bakan Abdullahiyan, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısının uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu vurgulayarak ABD yönetimini sorumluluk almaya çağırdı. Abdullahiyan paylaşımında, "İsrail rejiminin Şam'da bulunan İran Konsolosluğuna yönelik terör saldırısının ardından ABD'nin İran'daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği maslahatgüzarı saat 00.45'te Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Siyonist İsrail rejiminin destekçisi olan ABD'ye bu konuda önemli bir mesaj gönderdik. ABD, bu konuda sorumluluk almalı ve hesap vermeli" ifadelerine yer verdi.

Konsolosluk saldırısında 7 kişi ölmüştü

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna dün gerçekleştirdiği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan'dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Zahedi ile Zahedi'nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi, Hüseyin Aminullah dahil 7 kişi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı İsrail'e cevap vermeyecek - Son Dakika

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