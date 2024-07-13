İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek istiyor - Son Dakika
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Politika

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek istiyor

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, görev süresi boyunca dış politikada önceliklerinin komşu ülkeler ile ilişkilerini geliştirmek olduğunu belirtti. Pezeşkiyan, Türkiye, Suudi Arabistan, Umman, Irak, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve bölgesel kuruluşlarla iş birliği yapmak istediklerini ifade etti. Ayrıca, ABD'ye çağrıda bulunarak çatışmadan uzak bir politika geliştirmelerini istedi.

13.07.2024 11:05
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İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, görev süresi boyunca dış politikada önceliklerinin komşu ülkeler ile ilişkilerini geliştirmek olacağını belirterek, "Ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek, ortak yatırımı teşvik etmek için Türkiye, Suudi Arabistan, Umman, Irak, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve bölgesel kuruluşlarla iş birliği yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan ayrıca, "ABD, artık İran gerçeğini görsün ve çatışmadan uzak bir politika geliştirsin" dedi.

İran'ın 14'üncü Cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan, hükümetinin iç ve dış politikada izleyeceği yol haritasını ve dünyaya mesajını Tahran Times gazetesi için kaleme kaldı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Yeni Dünyaya Mesajım" başlıklı makalesinde halkın verdiği oylar ile ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçildiğini belirterek seçimlerin rekabetçi, barışçıl ve istikrarı koruyacak şekilde düzenlendiğini vurguladı. Pezeşkiyan, "Seçim kampanyası sürecinde reformdan yana olduğumu, içeride ulusal birliği tesis etmek istediğimi ve dünya ile yapıcı ilişkiler kurmak istediğimi Cumhurbaşkanlığı adaylığım sürecinde İranlılara vadettim. Bu şekilde vatandaşların güvenini kazandım ve bana oy verdiler. Verdiğim bu vaatleri yerine getirmek için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"Barış ve güvenliği önceleyen dış politika vizyonu ile hareket edeceğiz"

Dış politikada İran'ın ulusal onuru ve çıkarlarına uygun hareket edeceğini kaydeden Pezeşkiyan, bu konuda kendisine verilen tüm yetkilerinden en iyi şekilde yararlanacağını belirtti. Pezeşkiyan, "İran'ın yeni Cumhurbaşkanı olarak ülkenin ulusal çıkarları ve ekonomik kalkınmasını hedef alarak farklı ülkeler ile dengeli ve karşılıklı fayda üzerine ilişkiler kurarak fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağız. Bu doğrultuda çatışma ve gerilimden uzak bölgede barış ve güvenliği önceleyen dış politika vizyonu ile hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Suudi Arabistan, Umman, Irak, Bahreyn, Katar ve Kuveyt ile iş birliği vurgusu

Pezeşkiyan, hükümeti boyunca dış politikada önceliklerinin komşu ülkeler ile ilişkilerini geliştirmek olacağını vurgulayarak, "Ekonomik ilişkileri derinleştirmek, ticari ilişkileri geliştirmek, ortak yatırımı teşvik etmek için Türkiye, Suudi Arabistan, Umman, Irak, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve bölgesel kuruluşlarla iş birliği yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, bölgesel kaynakların ve ülkeler arası enerjinin savaşlar, yıpratıcı rekabetler ve işgaller ile israf edilmemesi gerektiğini belirterek bölge ülkelerinin ekonomik kalkınmayı ve istikrarı hedefleyen ortak iş birliği vizyonu ile hareket etmesi gerektiğini kaydetti. Pezeşkiyan, "Bölge ülkeleri arasındaki sorunları gelecek nesiller için çözüme kavuşturmalı ve bölgesel refah ve kalkınma için gerekli adımları atmalıyız. Bölgemizde savaş, terör, kaçakçılık, radikalizm, mültecilik ve çevre sorununa bağlı kuraklık gibi bir dizi temel sorunlar bulunuyor. Ortak medeniyete ve kültüre sahip bölge ülkeleri olarak bu sorunlar iş birliği içerisinde çözebiliriz. Bu konuda İran İslam Cumhuriyeti üzerine düşeni yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

"Çin ve Rusya, İran'ın zor günlerindeki dostlarıdır"

Pezeşkiyan Arap ülkelerine Gazze'deki savaşın sona ermesi için üzerlerine düşeni yapmaları çağrısında bulunarak İran'ın İsrail karşısındaki duruşunun, "insani ve İslami" olduğunu, İsrail karşıtlığının "Yahudi karşıtlığı" anlamına gelmediğini ifade etti. Çin ve Rusya'yı İran'ın "zor günlerdeki dostları" olarak nitelendiren Pezeşkiyan, "İran ile Çin arasındaki 25 yıllık iş birliği anlaşması bölgesel ve küresel barış adına karşılıklı kazan-kazan ilkesi ile imzalanmış son derece stratejik bir anlaşmadır. Çin, 2023 yılında İran ile Suudi Arabistan arasında varılan normalleşme anlaşmasına arabulucu olarak dünyaya barış ve istikrardan yana olduğunu göstermiştir. Rusya ise İran'ın stratejik ortağı ve komşusudur ve hükümetim boyunca Rusya ile ortak anlaşmalarımıza bağlı kalarak bu ilişkiyi her anlamda geliştirmeye öncelik vereceğiz. Rusya ve Ukrayna halkları için barışı temenni ediyoruz ve bu konuda atılacak her türlü diplomatik adıma ise hazırız" dedi.

"İran müzakereye açık"

Avrupa ülkeleri ile ilişkilerine değinen Pezeşkiyan, ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrıldıktan sonra Avrupa'nın İran'a verdiği sözleri yerine getirmediğini belirterek İran'ın yerine getirilmeyen sözler karşısında tek taraflı olarak nükleer anlaşmaya dönmesinin gerçekçi olmayacağını vurguladı. Buna rağmen ülkesinin karşılıklı saygı çerçevesinde "diyalog" ve "müzakereye" açık olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, "Avrupa ülkeleri ile İran arasında sayısız iş birliği fırsatları bulunmakta. Ekonomi, enerji güvenliği, transit geçişler, terör ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele bu çerçevede iş birliğine açık konular" ifadelerini kullandı.

"Washington yönetimi artık İran gerçeğini görsün ve çatışmadan uzak bir politika geliştirsin"

Son olarak ABD'ye mesaj gönderen Pezeşkiyan, İran'ın hiçbir şekilde baskı altına girmediğini ve bunun ABD yönetimi tarafından da anlaşıldığını belirtti. Pezeşkiyan, "ABD yönetimi 2015 yılında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı anlaşmasında tek taraflı olarak çekildi ve ülkemize yönelik ekonomik bir savaş başlattı. Bunun yanı sıra Kasım Süleymani gibi ülkemizin önemli komutanlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. İran'ın nükleer programının barışçıl olmadığı şeklinde bir algı oluşturularak ülkemize yönelik siyasi ve ekonomik baskının gerekçesi yapıldı. Bir kez daha dünyaya ilan ediyorum, İran İslam Cumhuriyetinin nükleer programı barışçıldır. ABD yönetimi geçmişteki hatalı politikalarından vazgeçerek mevcut pozisyonunu değiştirsin. Washington yönetimi artık İran gerçeğini görsün ve çatışmadan uzak bir politika geliştirsin" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek istiyor - Son Dakika

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