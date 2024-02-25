İran\'da yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Esendere Gümrük Kapısında bekleyen tır şoförlerine yardım

HAKKARİ (İHA) – İran'da yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Esendere Gümrük Kapısında günlerdir bekleyen tır şoförlerinin imdadına Başkan Dırbaz Büyüksu yetişti.
İran'da günlerdir yaşanan sistemsel sorun nedeniyle tırlar Esendere Gümrük Kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 15 kilometrelik bir kuyruk oluşturan ve sayıları 500'ü bulan tır sürücüleri, yaşanan sıkıntıdan dolayı mahsur kaldı. Tır şoförlerinin günlerdir mahsur kalmasına sessiz kalmayan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, soğukta üşüyen ve acıkan tır sürücülerine sıcak çorba dağıttı. Burada yaptığı konuşmasında yetkililerle görüştüğünü ifade eden Başkan Büyüksu, tır şoförlerinin yollarına devam etmeleri için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
"Onlar kendi şoförlerini mağdur edince biz yardımlarına koştuk"
İran'dan kaynaklanan sorundan dolayı tırların beklediğini belirten Başkan Dırbaz Büyüksu, "Yaklaşık 1 aydır burada devam eden bir sıkıntı var. Bu sıkıntı İran devletinden kaynaklanan bir sıkıntıdır. Gümrük müdürümüzle görüştüm. Gümrüğümüzle ilgili her hangi bir sıkıntı yok. Bu araçların İran'a geçebilmesi için gerekli çalışmaların seri bir şekilde hızlandırmasını talep ettik. Maalesef İran tarafı sistemsel bir sıkıntı olduğunu söylüyor. İnternet yok, elektrik yok gibi söylemler var. Fakat biz bu mağduriyeti kabul etmiyoruz. İran devletinin kendi şoförüne, kendi halkına eziyet eden bir uygulaması var. Gerçekten bir işkenceye dönüştürmüş bir hal var" dedi.
Esendere Belediyesi olarak tır şoförlerine yemek ikramında bulunduklarını aktaran Büyüksu, "Her gün tır şoförlerine ikramda bulunacağız ve onların mağdur olmamaları için saat başı servis uygulaması başlatacağız. Gerek Yüksekova'da gerekse Esendere'de bunlar bizim misafirlerimizdir ve en iyi şekilde mağduriyetlerini karşılayacağız" ifadelerini kullandı.
"Yakıtımız ve yemeğimiz tükendi"
Sırada beklemenin yorucu ve zorlu olduğunu belirten Moharram Azari isimli tır sürücüsü, "İran'dan Türkiye'ye tırlar geliyor. Türkiye Esendere Sınır Kapısı'nda bir sorun yok ancak biz giriş yapamıyoruz. Günlerdir böyle kuyrukta bekliyoruz. Yakıtımız ve yemeğimiz tükendi. Her gün 15 kilometre yol yürüyüp, sınıra gidip ne zaman alacak diye bilgi almaya çalışıyoruz ama sistemsel bir hatadan dolayı tırların girişlerin sağlanamadığı belirtiliyor. Ne zaman geçeceğimizi bilmiyoruz. Allah Esendere Belediyesi'nden razı olsun. İran'ın yapmadığını Esendere Belediyesi yaptı. Bize yemek verdiler, yardımımıza koştular. İnşallah Başkan Dırbaz Büyüksu sayesinde bu tır kuyrukları bitecek ve herkes yoluna devam edecek" diye konuştu. - HAKKARİ
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