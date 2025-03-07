İran'dan İngiltere'ye Diplomatik Tepki - Son Dakika
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Politika

İran'dan İngiltere'ye Diplomatik Tepki

İran, İngiltere'nin İran'ı Yabancı Etki Kayıt Planı'na dahil etmesine tepki gösterdi.

07.03.2025 20:02
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İran, İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis'in İran'ı "Yabancı Etki Kayıt Planı'nın" (FIRS) en üst kategorisine dahil etme kararına tepki göstererek, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran ile İngiltere arasında diplomatik hareketlilik yaşandı. Tahran yönetimi, İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis'in Devrim Muhafızları Ordusu ve İstihbarat Bakanlığı da dahil olmak üzere İran devletinin tamamını yakında yürürlüğe girecek olan Yabancı Etki Kayıt Planı'nın (FIRS) en üst kategorisine dahil etme kararına tepki olarak İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Görüşmede Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü Alirıza Yusefi, İngiltere'nin İran halkına yönelik tutumunu gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, "İngiliz yetkililerin taraflı tutumu ve asılsız iddiaları, uluslararası hukuk ve diplomatik teamüllere aykırıdır. Bu durum, İran halkının İngiltere'nin İran ve Orta Doğu'daki politikalarına olan güvensizliğini daha da artıracaktır" açıklamasını yaptı.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Shorter ise konuyu Londra'ya ileteceğini belirtti.

İngiltere'den Yabancı Etki Kayıt Planı'nda İran ilk ülke oldu

İngiltere, siyasi yapısını gizli yabancı etkilere karşı korumayı amaçlayan iki aşamalı bir sistem olan Yabancı Etki Kayıt Planı'nı (FIRS) hayata geçiriyor. Bu plan, ulusal güvenlik açısından risk oluşturan yabancı güçlerin ve kuruluşların faaliyetlerini daha sıkı denetlemeyi hedefliyor. Buna göre, yabancı güçler tarafından yönlendirilen siyasi etki faaliyetlerinin Birleşik Krallık'ta kayıt altına alınması zorunlu hale getirilecek. İran, bu planın gelişmiş kademesine alınan ilk ülke olurken, bu kapsamda İran'ın devlet yetkilileri veya devlet adına hareket eden kişiler, Birleşik Krallık'ta herhangi bir siyasi etki faaliyeti yürüttüğünde bunu resmi kayıtlara geçirmek zorunda olacak.

Bakan Jarvis'in açıklaması

İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis, salı günü yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu ve İstihbarat Bakanlığı da dahil olmak üzere İran devletinin tamamının Yabancı Etki Kayıt Planı'nın en üst kategorisine alınacağını duyurarak, " Hükümet, İran'dan gelen tehditleri engellemek ve etkisini azaltmak için istihbarat ve güvenlik birimlerine gerekli tüm yetkileri sağlamaya kararlıdır" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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