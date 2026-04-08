Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan İsrail'e Uyarı: Saldırılar Sonlandırılmazsa Cevap Veririz

08.04.2026 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına karşılık vereceklerini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik şiddetli saldırısına ilişkin, "ABD'ye ve onun Siyonist ortağına güçlü bir uyarıda bulunuyoruz: Lübnan'a yönelik saldırılar derhal sonlandırılmazsa, görevimizi yerine getirecek ve bölgedeki saldırganlara pişman edici bir karşılık vereceğiz" denildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırısına ilişkin bir açıklama yayımladı. "Gerçek Vaat 4 Operasyonu" kapsamında yayımlanan açıklamada, ABD-İsrail ve İran arasında varılan iki haftalık ateşkes kararına değinilerek, "Ateşkes anlaşmasının üzerinden henüz saatler geçmişken, masumları, çocukları ve kadınları öldürmeyi kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline getiren Siyonist rejim, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yeni bir katliam başlatmıştır. Anlaşmaları ihlal eden ABD'ye ve onun Siyonist ortağına güçlü bir uyarıda bulunuyoruz: Lübnan'a yönelik saldırılar derhal sonlandırılmazsa, görevimizi yerine getirecek ve bölgedeki saldırganlara pişman edici bir karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

İran'ın ateşkesten çekilebileceği iddiası

Daha önce İran basınında yer alan iddialarda, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının derhal sonlandırılmaması durumunda Tahran yönetiminin ateşkes anlaşmasından çekilmeyi değerlendirdiği belirtilmişti. İran basınına konuşan bir kaynak, İran ordusunun söz konusu saldırılara karşılık vermek üzere hedef belirleme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetmişti.

Trump: "Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor"

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, taraflara arasında varılan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını belirtmiş, buna gerekçe olarak ise Hizbullah'ı öne sürmüştü. Konuya ilişkin bir soruyu cevaplayan Trump, "Evet, anlaşamaya dahil değiller. Hizbullah nedeniyle anlaşmaya dahil değiller, onlar bunun bir parçası değildi. Bunun da çaresine bakılacak" demişti.

Trump, İsrail'in Hizbullah unsurlarını hedef aldığını öne sürdüğü saldırılara ilişkin, "Bu anlaşmanın bir parçası. Herkes bunu biliyor. Bu ayrı bir çatışma" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Lübnan, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 20:40:29. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.