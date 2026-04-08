İran'dan İsrail'e Uyarı: Saldırılar Sonlandırılmazsa Cevap Veririz

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırısına ilişkin bir açıklama yayımladı. "Gerçek Vaat 4 Operasyonu" kapsamında yayımlanan açıklamada, ABD-İsrail ve İran arasında varılan iki haftalık ateşkes kararına değinilerek, "Ateşkes anlaşmasının üzerinden henüz saatler geçmişken, masumları, çocukları ve kadınları öldürmeyi kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline getiren Siyonist rejim, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yeni bir katliam başlatmıştır. Anlaşmaları ihlal eden ABD'ye ve onun Siyonist ortağına güçlü bir uyarıda bulunuyoruz: Lübnan'a yönelik saldırılar derhal sonlandırılmazsa, görevimizi yerine getirecek ve bölgedeki saldırganlara pişman edici bir karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

İran'ın ateşkesten çekilebileceği iddiası

Daha önce İran basınında yer alan iddialarda, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının derhal sonlandırılmaması durumunda Tahran yönetiminin ateşkes anlaşmasından çekilmeyi değerlendirdiği belirtilmişti. İran basınına konuşan bir kaynak, İran ordusunun söz konusu saldırılara karşılık vermek üzere hedef belirleme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetmişti.

Trump: "Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor"

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, taraflara arasında varılan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını belirtmiş, buna gerekçe olarak ise Hizbullah'ı öne sürmüştü. Konuya ilişkin bir soruyu cevaplayan Trump, "Evet, anlaşamaya dahil değiller. Hizbullah nedeniyle anlaşmaya dahil değiller, onlar bunun bir parçası değildi. Bunun da çaresine bakılacak" demişti.

Trump, İsrail'in Hizbullah unsurlarını hedef aldığını öne sürdüğü saldırılara ilişkin, "Bu anlaşmanın bir parçası. Herkes bunu biliyor. Bu ayrı bir çatışma" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN