İran'dan Netanyahu'ya Tutuklama Tehdidi - Son Dakika
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Politika

İran'dan Netanyahu'ya Tutuklama Tehdidi

Hüseyin Selami, UCM'nin Netanyahu'ya tutuklama kararını İsrail'in sonu olarak değerlendirdi.

22.11.2024 13:55
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Netanyahu için tutuklama kararı çıkartılması İsrail'in sonudur" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu hakkında çıkarılan yakalama kararının Filistin direnişi için bir zafer olduğunu vurgulayan Selami, "Bu karar, Siyonist İsrail rejiminin sonu ve çöküşü anlamına gelmektedir" dedi.

"Artık dünyanın kapıları Siyonist rejime kapandı"

İsrail'in dünyada yalnızlaştığını belirten Selami, "Netanyahu için tutuklama kararı çıkartılması İsrail'in sonudur. İsrail rejimi artık yalnız kalmıştır ve tek destekçisi ABD yönetimidir. Bu siyasi kriz ve yalnızlık, rejim için siyasi ölümdür. Artık dünyanın kapıları Siyonist rejime kapandı ve sırada siyasi ve ekonomik yaptırımların uygulanması var. Özellikle Müslüman ülkeler İsrail rejimine karadan ve denizden giden silah yardımlarının önünü almalıdır. Rejime yönelik ekonomik yaptırımların uygulanması halinde işgalci rejimin yok oluşu hızlanacaktır" ifadelerini kullandı.

"Siyonist rejimi büyük bir yok oluş bekliyor"

İran'ın İsrail'e yönelik beklenen misillemesine değinen Selami, "Halkımız emin olsun, İsrail'den intikamımızı alacağız. Siyonist rejimi büyük bir yok oluş bekliyor. Bu rejim, Müslüman dünyasına dışarıdan saplanmış bir hançerdir ve bu hançerin İslam bedeninden çıkarılması gerekiyor. Bu savaşın sona ermesi ancak rejimin yok olmasıyla mümkündür. Eğer Müslümanlar kendi aralarında birlik olursa, rejim kesinlikle yok olacaktır" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu ve Gallant'a tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan, 20 Mayıs'ta Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını istemişti. Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) I No'lu Ön Yargılama Dairesi, dün İsrail'in 26 Eylül'de başvuruda bulunduğu "mahkemenin yetkisini tanımama ve Netanyahu ile Gallant hakkındaki tutuklama emri işlemlerini durdurma" taleplerini inceledi. Mahkeme, dün İsrail'in yetki itirazlarını oy birliğiyle reddederek, Roma Statüsü'nün 18. ve 19. maddeleri uyarınca savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'dan Netanyahu'ya Tutuklama Tehdidi - Son Dakika

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