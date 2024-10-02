İran'dan Sert Uyarı: Tepkimiz Artabilir

Politika

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, "İsrail rejiminin karşılık vermemesi halinde operasyonumuz sona ermiştir. Aksi takdirde tepkimiz çok daha güçlü ve sert olacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sosyal medya hesabından "Gerçek Vaad 2" operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu. Arakçi açıklamasında, "BM genelgesinin 51. Maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkımızı kullanarak sadece Gazze ve Lübnan'daki soykırımdan sorumlu askeri ve güvenlik noktalarını hedef aldık. Yaklaşık iki ay boyunca Gazze'de ateşkes sağlanması için büyük bir itidal gösterdikten sonra bu adımı attık" dedi.

Arakçi, "İsrail rejiminin karşılık vermemesi halinde operasyonumuz sona ermiştir. Aksi takdirde tepkimiz çok daha güçlü ve sert olacaktır. İsrail'in destekçilerine, bu çılgınlığa dahil olmak yerine Tel Aviv'deki savaş kışkırtıcılarını dizginlemek için artık büyük bir sorumluluk düşüyor" ifadelerini kullandı. - TAHRAN