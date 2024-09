İran'dan Zengezur Koridoru Uyarısı

Politika

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Azerbaycan ile Nahcivan'ı birbirine bağlayacak olan Zengezur koridoruna karşı olduklarını belirterek, "Zengezur koridoru İran'ın bölgedeki askeri ve siyasi gücünü azalmaya yönelik, içerisinde başka ellerin de olduğu sahte bir projedir. Böylesi bir hayalin peşinde olanları alacakları kararların ağır ve maliyetli sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıyoruz" dedi.

İran ve Rusya arasındaki Azerbaycan ve Nahçivan'ı Ermenistan üzerinden birbirine bağlayan" Zengezur Koridoru" krizi büyüyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, son günlerde ülkede gündem olan Zengezur koridoruna ilişkin açıklamalarda bulundu. Tahran yönetiminin Zengezur koridoruna karşı olduğunu belirten Azizi, koridorun bölge ülkelerinin çıkarına olmadığını ve İran'ın atılacak her türlü adıma ve sınırdaki değişikliğe ciddi karşılık vereceğini söyledi. Azizi, "Temelde, Zengezur koridoru İran'ın bölgedeki askeri ve siyasi gücünü azaltmaya yönelik, içerisinde başka ellerin de olduğu sahte bir projedir. Böylesi bir hayalin peşinde olanları alacakları kararların ağır ve maliyetli sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sınır bölgelerimizde olabilecek her türlü jeopolitik değişikliğe ciddi karşılık vereceğiz"

İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini hedef alacak hiçbir adıma izin vermeyeceğini vurgulayan Azizi, bölgede gerilim istemediklerini ancak İran'ı hedef alabilecek her türlü girişim karşısında sessiz kalmayacakları mesajını verdi. İran Dini Lideri Ali Hamaney'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerine değinen Azizi, "Bu görüşmelerde birçok kez bölge ülkelerine koridor konusunun kırmızı çizgimiz olduğunu ilan ettik. Sınır bölgelerimizde olabilecek her türlü jeopolitik değişikliğe ciddi karşılık vereceğimizi belirttik. Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığından beklentimiz ülkenin ulusal güvenliği için de önemli bir konu olan Kafkasya'daki gelişmeleri ve koridor konusunu aktif bir diplomasi ile çözüme kavuşturmalarıdır" şeklinde konuştu.

İran ile Rusya arasındaki Zengezur Koridoru krizi

Rusya yönetiminden Zengezur koridoruna ilişkin gelen açıklamalar Tahran yönetiminde tepkilere neden olmuştu. İran, son dönemde Rus yetkililerinin açıklamalarını Moskova'nın Zengezur Koridoru için Azerbaycan'a destek verdiği yönünde yorumluyor. Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova'nın Zengezur koridorunu destekleyen açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Aleksey Dedov'u çağırmış ve Tahran yönetiminin Zengezur koridoruna karşı olduğunu bildirmişti. - TAHRAN