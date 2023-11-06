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İran Dışişleri Bakanı: ABD, bize ateşkes istediği mesajı gönderdi ama savaş suçlarını destekliyorlar - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı: ABD, bize ateşkes istediği mesajı gönderdi ama savaş suçlarını destekliyorlar

Son Güncelleme: 06.11.2023 18:56

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin kendilerine İsrail ve Filistin arasında ateşkes istediklerine dair mesaj gönderdiğini açıkladı. Abdullahiyan, ABD'nin Gazze'deki soykırımı ve savaş suçlarını desteklediğini belirtti. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Irak ziyaretini eleştirerek, ABD'nin bölgedeki politikasından vazgeçmesini ve işgalci rejimi desteklemeyi bırakmasını umduklarını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "ABD, başka bir ülke aracılığıyla bize ateşkes istediği yönünde mesaj gönderdi. Ancak uygulamada Gazze'deki soykırımı ve savaş suçlarını destekliyorlar" dedi.

İran, ABD'nin kendilerine İsrail ve Filistin arasında ateşkes istediklerine dair mesaj gönderdiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD, 3 gün önce başka bir ülke aracılığıyla bize ateşkes istediği yönünde mesaj gönderdi. Ancak uygulamada Gazze'deki soykırımı ve savaş suçlarını destekliyorlar" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Irak ziyaretini değerlendiren Abdullahiyan, Blinken'ın başkent Bağdat'ta çelik yelek giyerek görüntü vermesini eleştirerek, "Bu, ABD'nin bölgedeki gerçek rolünü göstermektedir. ABD'nin kısa zaman içerisinde bölgedeki politikasından vazgeçmesini ve işgalci rejimi desteklemeyi bırakmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı: ABD, bize ateşkes istediği mesajı gönderdi ama savaş suçlarını destekliyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı: ABD, bize ateşkes istediği mesajı gönderdi ama savaş suçlarını destekliyorlar - Son Dakika
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