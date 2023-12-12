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İran Dışişleri Bakanı: ABD, Filistin'deki soykırıma itibar etmiyor - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı: ABD, Filistin'deki soykırıma itibar etmiyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Küresel Mülteci Forumu'nda yaptığı açıklamada, ABD'nin Filistin'deki soykırıma itibar etmediğini belirtti. Abdullahiyan, ayrıca savaşın durdurulmaması halinde bölgeye yayılma ihtimali olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı: ABD, Filistin\'deki soykırıma itibar etmiyor
12.12.2023 - 23:04,
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, " Filistin'de soykırıma tanık oluyoruz ancak daha da kötüsü, geçtiğimiz günlerde ABD kadın ve çocukların öldürülmesine son verilmesini öngören kararı tek başına veto etti. Bu karar gösteriyor ki, ABD, uygulamada insan haklarına itibar etmiyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "İşgal altındaki Filistin topraklarında insan haklarının durumu, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve uluslararası insan hakları" başlıklı Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine geldi.

"Dışişleri bakanlarının tamamı, cani İsrail rejiminin saldırılarının ve soykırımının durdurulması gerektiği konusunda hemfikir"

Abdullahiyan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Gazze ve Filistin'in durumuna ilişkin yapılan bu toplantının İnsan Hakları Bildirgesi'nin kabulünün 75'inci yıldönümünde gerçekleştiğini hatırlatarak, "Dışişleri bakanlarının tamamı, cani İsrail rejiminin saldırılarının ve soykırımının durdurulması gerektiği, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla insani yardımın tüm Gazze'ye ulaşması ve Filistin halkının zorunlu göçünün durdurulması konusunda hemfikir" dedi.

"Filistin'de soykırıma tanık oluyoruz"

Abdullahiyan, "Filistin'de soykırıma tanık oluyoruz ancak daha da kötüsü, New York'ta Birleşmiş Milletler'in ev sahibi ve merkezi olan ABD, geçtiğimiz günlerde kadın ve çocukların öldürülmesine son verilmesini öngören kararı tek başına veto etti. Bu karar gösteriyor ki, ABD, uygulamada insan haklarına itibar etmiyor. Ancak çabalar ve istişareler sonucunda Gazze'de sivillere yönelik bu soykırımın bir an önce sona ereceğini umuyoruz" dedi.

"Savaşın durdurulmaması halinde bölgeye yayılma ihtimali var"

Savaşın durdurulmaması halinde bölgeye yayılma ihtimali olduğunu defalarca ifade ettiklerini söyleyen Abdullahiyan, "Bugün dünya, bu savaşın daha geniş boyutlara ulaştığına, aralarında Lübnan ve Yemen'in de bulunduğu bazı ülkelerin bölgemizde Gazze'ye destek tedbirleri aldığına tanık oluyor. Savaşın durdurulmaması halinde bölgede kontrol edilemeyen ve öngörülemeyen bir patlama ihtimali var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Abdullahiyan, İsrail rejiminin Gazze Şeridi'nde esir tutulan Filistin vatandaşlarına yönelik insanlık dışı davranışlarının, DEAŞ'ın bir örneği olduğunu söyledi. - CENEVRE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı: ABD, Filistin'deki soykırıma itibar etmiyor - Son Dakika


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