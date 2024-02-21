İran Dışişleri Bakanı: ABD'nin Gazze ateşkes kararını veto etmesi diplomasi felaketi - Son Dakika
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Politika

İran Dışişleri Bakanı: ABD'nin Gazze ateşkes kararını veto etmesi diplomasi felaketi

İran Dışişleri Bakanı: ABD\'nin Gazze ateşkes kararını veto etmesi diplomasi felaketi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmesine tepki göstererek, 'Yüzyılın diplomasi felaketi olarak adlandırılmalıdır' dedi. Abdullahiyan, ABD'nin veto etmesinin sahte İsrail rejiminin Gazze'ye karşı devam eden soykırımının ve savaş suçlarının uluslararası sorumluluğunu gösterdiğini belirtti.

21.02.2024 20:52  Güncelleme: 20:55
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmesine tepki göstererek, "Yüzyılın diplomasi felaketi olarak adlandırılmalıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi. Abdullahiyan, "Gazze'de acil ateşkes yapılmasını öngören karar tasarısının ABD hükümeti tarafından tekrardan veto edilmesi yüzyılın diplomasi felaketi olarak adlandırılmalıdır" dedi.

Abdullahiyan, "Bu tekrarlanan veto, sahte İsrail rejiminin Gazze'ye karşı devam eden soykırımının ve Filistin'de işlediği savaş suçlarının uluslararası sorumluluğunun Beyaz Saray'a ait olduğunu açıkça gösteriyor. Dünyanın ABD'yi sorumlu tutması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nde dün Cezayir tarafından sunulan ve Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkes talep eden karar tasarısı için yapılan oylamada, ABD'nin veto ettiği karar tasarısı için 15 üyeden 13'ü lehte oy kullanmış, İngiltere ise çekimser kalmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı: ABD'nin Gazze ateşkes kararını veto etmesi diplomasi felaketi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı: ABD'nin Gazze ateşkes kararını veto etmesi diplomasi felaketi - Son Dakika
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