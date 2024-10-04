İran Dışişleri Bakanı Beyrut'ta

Politika

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in yoğun saldırılar gerçekleştirdiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yakınlarına düzenlediği hava saldırısından saatler sonra Beyrut'a geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Arakçi başkanlığındaki iki milletvekilimiz ile Kızılay Başkanı'nın eşlik ettiği heyetimiz, üst düzey Lübnanlı yetkililerle bir araya gelecek. İran, insani yardımlar kapsamında Lübnan'a 10 tonluk gıda ve ilaç sevkiyatı yapacak. İran, Lübnan'ın cesur halkıyla dayanışmasında kararlıdır. Bölgedeki herkes, Lübnan'ın karşı karşıya olduğu ciddi durumu ve bunun uluslarımızın geleceği için sonuçlarını anlamalıdır" dedi.

Bakan Arakçi'nin Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve İran destekli Hizbullah'ın yakın müttefiki olan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya gelmesi bekleniyor. Arakçi'nin ziyareti, İsrail'in geçtiğimiz hafta Beyrut'ta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından üst düzey bir İranlı yetkilinin ilk ziyareti oldu. - BEYRUT