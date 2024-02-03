İran Dışişleri Bakanlığı: ABD\'nin saldırıları bölgede istikrarsızlık ve gerilimi artıracak

Politika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin, "Irak ve Suriye'yi hedef alması, ABD'nin yeni bir stratejik hatasıydı. Bu saldırıların sonucu bölgede istikrarsızlık ve gerilim daha da artacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin Irak ve Suriye'de gece saatlerinde gerçekleştirdiği misilleme saldırılarını şiddetle kınadı. Kenani, söz konusu saldırıların Irak ve Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğünün, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler kararlarının açık bir ihlali olduğunu belirtti. Kenani, "ABD'nin Siyonist İsrail rejiminin Gazze halkına yönelik 4 aydır süren amansız ve vahşi saldırılarını desteklemesi, bununla birlikte Yemen'in toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ederek bu ülkeye saldırlar gerçekleştirmesi ve ardından bir macera arayışına girerek Irak ve Suriye'yi hedef alması, ABD'nin yeni bir stratejik hatasıydı. Bu saldırıların sonucu bölgede istikrarsızlık ve gerilim daha da artacaktır" dedi.

"ABD'nin bölgeye yönelik tek taraflı ve hukuk dışı saldırıları engellenmeli"

ABD'nin Irak, Suriye ve Yemen'e yönelik saldırılarının yalnızca Siyonist rejimin amaçlarına hizmet ettiğini belirten Kenani, "Bu tür saldırılar bölgedeki ABD hükümetini eskisinden daha fazla meşgul ediyor ve Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarına gölge düşürüyor" dedi. Kenani, savaşın bölgeye yayılması konusunda uyarılarını yineleyerek, "Bu tarz macera arayışlarında olmak bölgesel ve uluslararası güvenlik ile barışı tehdit ediyor. Bir kez daha İran olarak uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletleri sorumluluk almaya çağırıyor ve ABD'nin bölgeye yönelik tek taraflı ve hukuk dışı saldırılarının engellenmesi gerektiğini vurguluyoruz" ifadelerini kullandı. Kenani, "İran olarak bölgedeki gerilim ve krizin nedenini, İsrail rejimin Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları ve ABD'nin sınırsız desteği ile Filistinlilere yönelik soykırımın devam etmesi olarak görüyoruz. Bölgeye istikrar ve güvenliğin yeniden hakim olması için bu sorunların çözülmesinden başka bir yol yoktur" dedi.

Öte yandan, ABD güçleri, Ürdün'de 3 ABD askerinin öldüğü saldırıya karşılık olarak Irak ve Suriye'deki İran bağlantılı milis gruplara ait 85'ten fazla hedefe 125'ten fazla hassas güdümlü mühimmatla hava saldırısı düzenlemişti. ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, saldırıların devam edeceğini belirterek ABD'nin güçlerini ve çıkarlarını savunmak için gerekli adımları atacaklarını vurgulamıştı. - TAHRAN