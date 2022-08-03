İran ile nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri Viyana'da yeniden başlıyor - Son Dakika
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İran ile nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri Viyana'da yeniden başlıyor

03.08.2022 18:25
İran ile nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri Viyana'da yeniden başlıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Baş müzakerecisi Ali Bakıri ve heyetinin önümüzdeki saatlerde Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gideceğini söyleyerek, nükleer müzakerelerin yeniden başlayacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Baş müzakerecisi Ali Bakıri ve heyetinin önümüzdeki saatlerde Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gideceğini söyleyerek, nükleer müzakerelerin yeniden başlayacağını duyurdu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasındaki müzakereler yeniden başlıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Baş müzakereci Ali Bakıri ve heyetinin önümüzdeki saatlerde Viyana'ya gideceğini söyleyerek, nükleer müzakerelerin yeniden başlayacağını duyurdu. Görüşmelerin Avrupa Birliği (AB) koordinatörlüğünde devam edeceğini kaydeden Kenani, "Bu görüşmelerde tarafların müzakerelere ilişkin son teklifleri değerlendirilecek. Halkımızın çıkarlarını gözeten ve koruyan bir anlaşma için hazırız" dedi. Kenani, "Anlaşmaya taraf olan diğer ülkeler müzakerelerde gerçekçi bir yaklaşım sergiler ve karar alırlarsa hızlı ilerleme kaydedebiliriz" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan yarın başlaması planlanan nükleer müzakereler hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, "Koordinatörün (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell) 20 Temmuz'da ortaya koyduğu metin temelinde nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasını görüşmek üzere Viyana'ya hareket ediyorum" ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönüş için yapılan nükleer müzakerelerde, ABD yönetiminin anlaşmaya ilişkin son teklifi görüşülecek. Son olarak Katar'da yapılan nükleer müzakereden sonuç çıkmamış ve ABD yönetimi İran'ı siyasi karar almamakla suçlamıştı. Nükleer anlaşmaya geri dönmeye hazır olduğunu belirten İran yönetimi ise ABD'den anlaşmanın yeniden ihlal edilmeyeceğine ilişkin garanti istiyor.

Nükleer anlaşmaya dönüş müzakereleri

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş, İran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine döndürmüştü. Bunun üzerine ABD yönetimi, İran'ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı. Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya'nın başkenti Viyana'da Nisan 2021'de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2021'de göreve başlamasıyla ABD'nin de anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütülüyordu. Ancak müzakereler, geçtiğimiz mart ayında farklı nedenlerle durdurulmuştu. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

Avusturya, Viyana, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İran ile nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri Viyana'da yeniden başlıyor - Son Dakika

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