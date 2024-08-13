İran, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin İsrail çağrılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

İran, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin İsrail çağrılarına tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin İsrail konusunda itidal çağrılarına tepki göstererek, bu ülkelerin uluslararası suçlara ve cinayetlere değinmeden İran'ı cezalandırıcı önlemler almaya çağırmasının uluslararası hukuk ilkeleriyle çeliştiğini belirtti.

13.08.2024 13:00
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin İsrail konusunda itidal çağrılarına tepki göstererek, "Söz konusu üç ülkenin açıklaması, Siyonist rejimin işlediği uluslararası suçlara ve cinayetlere hiç değinmeden, küstah bir şekilde İran'dan egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu rejime karşı caydırıcı ve cezalandırıcı önlemler almamasını talep ediyor. Siyasi mantıktan yoksun bu talep, uluslararası hukuk ilkeleriyle tamamen çelişiyor" dedi.

İran'dan Fransa, Almanya ve İngiltere'nin itidal çağrılarına tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada, "Söz konusu açıklama, Batılı ülkelerin ve İsrail rejimini destekleyenlerin kayıtsızlığıyla bu rejimin savunmasız Filistin halkına karşı uluslararası suçlar işlemeye devam ettiği bir dönemde yayımlandı. Siyonist yetkililerin cezasız kalması, bu ağır suçları işlemekteki cesaretlerini daha da artırıyor" ifadelerini kullandı. Gazze'deki insani durumun her geçen gün kötüleştiğini söyleyen Kenani, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 10 aydan fazla bir süredir suç işleyen Siyonist rejime karşı caydırıcı bir önlem alamadı. Bu rejimin Filistin halkına karşı işlediği insanlık dışı suçlar ve bölgedeki diğer ülkelerde gerçekleştirdiği sınır ötesi suikastlar her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Ne yazık ki Almanya, Fransa ve İngiltere gibi Batı ülkelerinden bu suçları durdurmak veya onlarla mücadele etmek için herhangi bir somut adım atılmıyor" şeklinde konuştu.

"Siyasi mantıktan yoksun bu talep, uluslararası hukuk ilkeleriyle tamamen çelişiyor"

Kenani, "Söz konusu üç ülkenin açıklaması, Siyonist rejimin işlediği uluslararası suçlara ve cinayetlere hiç değinmeden küstah bir şekilde İran'dan, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu rejime karşı caydırıcı ve cezalandırıcı önlemler almamasını talep ediyor. Siyasi mantıktan yoksun bu talep, uluslararası hukuk ilkeleriyle tamamen çelişiyor. Ayrıca, uluslararası suçların ve terörizmin kaynağını açıkça ve fiilen desteklemek, soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve terörizmi işleyenleri teşvik etmek ve ödüllendirmek anlamına gelmektedir" dedi.

"İran, egemenliğini ve ulusal güvenliğini koruma haklarını kullanırken izin almak zorunda değil"

Kenani, "Eğer bu ülkeler gerçekten bölgede barış ve istikrar istiyorlarsa İsrail'in savaş kışkırtıcılığına karşı somut adımlar atmalı ve Gazze'deki savaş ile savunmasız Filistinli kadın, çocuk ve sivillerin öldürülmesini derhal durdurmalıdırlar. İran, egemenliğini ve ulusal güvenliğini koruma ve bölgede istikrar sağlama konusunda kararlı bir tutum sergilemektedir ve bu haklarını kullanırken de hiç kimseden izin almak zorunda değildir" ifadelerini kullandı. Hükümetlerin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in vahşetlerine karşı etkisiz kalmasının ve Batılı ülkelerin bu rejime sağladığı geniş desteklerin bölgedeki krizi büyüttüğünü söyleyen Kenani, İsrail rejimini destekleyen ülkelerin, Gazze ve Batı Asya'da işlenen suçlar için sorumlu tutulmaları gerektiğini vurguladı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin İsrail çağrılarına tepki gösterdi - Son Dakika

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