İran-Fransa Görüşmesinde Nükleer Vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Nükleer faaliyetlerde güven ortamı oluşturmak için diyaloğa ve iş birliğine hazırız, ancak bu faaliyetlerin tamamen durdurulmasını asla kabul etmiyoruz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pezeşkiyan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölge güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, uluslararası toplumu etkili adımlar atmaya çağırdı. Macron'un güven inşasına yönelik çağrısına yanıt veren Pezeşkiyan, "Ben en başından beri, tüm dünya ülkeleriyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı iş birliğini güçlendirme arayışında oldum ve hala da bu arayıştayım. Ancak bu süreci baltalayan taraf, Tahran'da İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastla işe başlayan Siyonist rejim olmuştur" dedi.

"Rejimin amacı tüm bölgeyi güvensiz hale getirmek"

Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarla uluslararası kuralları açıkça ihlal ettiğini vurgulayarak, "Bu rejimin amacı tüm bölgeyi güvensiz hale getirmek. Devletler ve uluslararası kurumlar, bu saldırıları kınamalı ve etkin şekilde durdurmalı" ifadelerini kullandı.

"Şeffaf iş birliğine ve güvence sunmaya hazırız"

İran'ın nükleer programına değinen Pezeşkiyan, "Dini Liderin fetvasına dayanarak, İran hiçbir zaman nükleer silah üretme amacı taşımadığını defalarca belirtti. Uluslararası yasalar çerçevesinde şeffaf iş birliğine ve güvence sunmaya hazırız. Ancak meşru nükleer haklarımızdan da asla vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Nükleer faaliyetlerin tamamen durdurulmasını asla kabul etmiyoruz"

İran'ın savunma gücünün pazarlık konusu olamayacağını ifade eden Pezeşkiyan, "Uluslararası kuralların ülkelere ve halklara tanıdığı haklar, savaşla veya tehdit yoluyla ellerinden alınamaz. Nükleer faaliyetlerde güven ortamı oluşturmak için diyaloğa ve iş birliğine hazırız, ancak bu faaliyetlerin tamamen durdurulmasını asla kabul etmiyoruz. Ayrıca Siyonist rejimin saldırılarının sürmesi durumunda yanıtımız daha şiddetli ve kararlı olacaktır" dedi.

"Bölgede istikrar, İsrail'in durdurulmasıyla olur"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkenin savunma kapasitesinin asla pazarlık konusu yapılamayacağını söyleyerek, "Barış ve güvenlik ancak karşılıklı güven ve saygıyla mümkün olur. Bugün bölge ve dünya için istikrarın sağlanması ve korunmasının en temel şartlarından biri, Siyonist rejimin durdurulmasıdır" ifadelerini kullandı.

"İran, her türlü yapıcı diyaloğa hazır"

Her türlü müzakere ve diyalog teklifine açık olduklarını belirten Pezeşkiyan, "Ancak bu süreç yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülmeli. İran, açık ve net hakları temelinde her türlü yapıcı diyaloğa hazırdır" diye konuştu.

"İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırısında yer almadık"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise görüşmede, "Önceki görüşmemizde de belirttiğim üzere, İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırısında yer almadık ve bu saldırıyı desteklemedik. Fransa'nın tutumu net. Sivil ve nükleer olmayan merkezlere yönelik her türlü saldırı kınanmalıdır" dedi.

Fransa, İngiltere ve Almanya'nın dışişleri bakanlarının İranlı mevkidaşlarıyla yaptığı son görüşmelere işaret eden Macron, "Fransa'nın amacı, askeri çatışmaları durdurmak ve gerginliği azaltmaktır. Egemenliklere baskı ve tehditle müdahale etmek doğru bir yöntem değildir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN