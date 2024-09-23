İran, İletişim Cihazlarını Yasakladı - Son Dakika
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Politika

İran, İletişim Cihazlarını Yasakladı

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sonrası iletişim cihazlarını yasakladı.

23.09.2024 11:44
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İranlı güvenlik kaynaklarına göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizlere yönelik saldırılarının ardından iletişim cihazlarının kullanımını yasakladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Lübnan'da gerçekleşen saldırıların ardından benzer bir tehdide karşı harekete geçti. İngiliz haber ajansı Reuters'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen iki üst düzey İranlı güvenlik yetkilisi, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a ait çağrı cihazları ve telsizleri hedef alan saldırılarının ardından Devrim Muhafızları Ordusu'nun haberleşme ve iletişim ağını tekrar incelediğini ve iletişim cihazlarını kullanmayı yasakladığını belirtti. Devrim Muhafızları Ordusu'nun teyakkuz halinde olduğu belirtilen haberde, ordunun kullandığı iletişim araçlarının çoğunun ya el yapımı ya da Çin ile Rusya'dan ülkeye getirtildiği kaydedildi.

"İsrail'in ilk saldırıda hedef aldığı bazı çağrı cihazları Tahran'a getirtildi"

İranlı güvenlik kaynağı, Devrim Muhafızları'nın an itibariyle şifreli mesajlaşma yoluyla haberleştiğini belirterek, "İsrail'in ilk saldırıda hedef aldığı bazı çağrı cihazları Tahran'a getirildi. Burada İranlı teknik ekipler tarafından cihazlar inceleniyor. Benzer bir durumun İran'da yaşanmaması için önlemler alınıyor" dedi. Diğer yetkili ise Tahran'ın temel endişesinin özellikle yer altında bulunan nükleer tesisler ve füze programına yönelik olabilecek sabotajları engellemek olduğunu aktardı.

İran, yerli üretim kablosuz telsiz kullanıyor

İranlı resmi makamlardan henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Öte yandan İran silahlı kuvvetleri haberleşmek içi daha çok kendi üretimi olan kablosuz telsizleri kullanıyor. İsrail'in Lübnan'da hedef aldığı ve Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları, İran ordusunun envanterinde bulunmuyor. İran silahlı kuvvetleri Batılı ülkelerin yaptırımları sonucu istediği teknolojiyi ülkeye ithal edememesi ve askeri teknolojide dışarıya bağımlı olmamak adına haberleşme ağını kendi savunma sanayisinde ürettiği kablosuz telsizler ile sağlıyor. Buna rağmen son yıllarda İran ordusunun Rusya ve Çin'den iletişim cihazları aldığı belirtiliyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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