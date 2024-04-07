İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in askeri danışmanı: İsrail'in elçilikleri güvende değil

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in askeri danışmanı Yahya Rahim Safavi, " İsrail'in elçiliklerinin hiçbiri artık güvende değil ve bu korku nedeniyle şu ana kadar 28 büyükelçiliğini kapattılar" dedi.
İran'ın dini lideri Ayetullah Hameney'in askeri danışmanı Yahya Rahim Safavi, başkent Tahran'da İsrail'in Suriye'deki İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısında hayatını kaybeden İranlı askerlerin cenaze töreninde konuştu. Safavi, "Siyonist rejimin son 6 ayı, rejimin 75 yıllık tarihindeki işgal, soykırım, savaş cinayetleri ve suç eylemlerini kapsamaktadır" dedi.
Safavi, "Konsolosluğumuza gerçekleştirilen saldırı ve Suriye'de varlığı yasal olan askeri danışmanların öldürülmesi uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail'in elçiliklerinin hiçbiri artık güvende değil ve bu korku nedeniyle şu ana kadar 28 büyükelçiliğini kapattılar" dedi.
İşgal altındaki Filistin'de şu anda işlenen suçların ABD ve bazı batılı ülkelerin desteğiyle gerçekleştiğini söyleyen Safavi, "Konsolosluğumuza yönelik saldırıda hayatlarını kaybeden İranlı askerler Direniş cephesi ile birlikte 5 farklı cephede savaşan ve siyonist rejimin direncini kıran isimlerdi. Siyonistler kesinlikle yenilecekler, direniş cephesi ve Filistin halkının mücadelesi ve uygulanan yaptırımlar sayesinde bu rejim yok olacak. Kudüs'ün özgürlüğü İslam ümmetinin vahdet anahtarıdır" ifadelerini kullandı.
İsrail hazırlıklarını tamamladı
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada İsrail'in İran tarafından gerçekleştirilebilecek herhangi bir senaryoya karşılık vermek üzere hazırlıklarını tamamladığını söyledi.
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna 1 Nisan'da gerçekleştirdiği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan'dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Zahedi ile Zahedi'nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi, Hüseyin Aminullah dahil 7 kişi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN
Son Dakika › Politika › İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in askeri danışmanı: İsrail'in elçilikleri güvende değil - Son Dakika
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