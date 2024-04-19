İran, İsrail'in İHA saldırısını püskürttü

İran Ulusal Siber Uzay Merkezi Sözcüsü Hüseyin Dalirian İsrail'in saldırıda insansız hava aracı (İHA) kullanmadığı belirterek, "İran dışından İsfahan'a veya ülkenin diğer bölgelerine hava saldırısı olmadı. Kullanılan İHA'lar kısa menzilli, sınır ötesinden ateşlenmiş olamaz. Hava savunma sistemi İHA saldırılarını başarılı bir şekilde püskürttü" dedi. Saldırı sonrası durdurulan uçuşlar ise yeniden başladı.
İsrail'in gece saatlerinde İran'ı hedef aldığı saldırının detayları netleşiyor. İran medyası, saldırının ardından İsfahan'daki nükleer tesislerin güvende olduğunu ve tesislerde herhangi bir hasar meydana gelmediğini belirtti. Yerel saatle 04.00 civarında İsfahan üzerinde 3 İHA'nın görüldüğü, hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğu ve İHA'ların imha edildiği aktarıldı.
İran'ın nükleer tesisleri hedef alınmadı
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu da nükleer tesisler hasar olmadığı doğruladı, durumun yakından takip edildiğini belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, nükleer tesislerin askeri çatışmalarda asla hedef olmaması gerektiğini yineledi.
"Füze saldırısı olmadı, İHA'lar püskürtüldü"
İran Ulusal Siber Uzay Merkezi Sözcüsü Hüseyin Dalirian ise saldırıya ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda füze kullanılmadığını belirterek, "İran dışından İsfahan'a veya ülkenin diğer bölgelerine (füze ile) hava saldırısı olmadı. Kullanılan İHA'lar kısa menzilli, sınır ötesinden ateşlenmiş olamaz. Hava savunma sistemi İHA saldırılarını başarılı bir şekilde püskürttü" ifadelerini kullandı.
"Acil bir karşı saldırı planı yok"
Adı açıklanmayan İranlı üst düzey bir yetkili İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, "Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ve arkasında kim olduğu henüz net değil. Ancak acil bir karşı saldırı planı yok" ifadelerini kullandı.
"İsrail saldırıyı önceden bize haber verdi"
Adı açıklanmayan ABD'li yetkililer ise İsrail'in saldırıyı daha önceden ABD'ye haber verdiğini, ancak ABD'nin söz konusu eylemi onaylamadığını ifade etti.
İran'da uçuşlar yeniden başladı
İran Sivil Havacılık Örgütü ülkede saldırı nedeniyle havalimanlarında uygulanan uçuş kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.
Öte yandan İsfahan Havalimanı ve İran ordusuna ait Şikari 8'inci Ana Jet Hava Üssü'ne yönelik İHA kullanılarak gerçekleştirilen saldırı sonrası Tahran, İsfahan ve Şiraz havalimanları da dahil olmak üzere birçok bölgede uçuşlar durdurulmuş, hava savunma füzeleri devreye alınmıştı.
Hedef alınan İsfahan
Stratejik açıdan önemli bir şehir olarak kabul edilen İsfahan'da İran ordusuna ait üslerin yanı sıra askeri araştırma ve geliştirme alanları da dahil olmak üzere birçok önemli tesis bulunuyor.
Yakındaki Natanz şehri ise İran'ın nükleer zenginleştirme alanlarından birine ev sahipliği yapıyor. - TAHRAN
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