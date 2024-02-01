 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran, İsrail saldırıları nedeniyle üst düzey subaylarını Suriye'den çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran, İsrail saldırıları nedeniyle üst düzey subaylarını Suriye'den çekti

İran, İsrail saldırıları nedeniyle üst düzey subaylarını Suriye\'den çekti

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in artan saldırıları sonucunda üst düzey subaylarını Suriye'den çekti. İran, Suriye'den tamamen çekilmeyecek ancak üst düzey askeri isimler merkeze çekildi. İsrail'in son saldırılarında 6 İranlı hayatını kaybetmişti.

01.02.2024 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz Haber Ajansı Reuters, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'de artan İsrail saldırıları nedeniyle üst düzey subaylarını Suriye'den çektiğini duyurdu.

Reuters'ın İran kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, son aylarda Suriye'de İran güçlerine ve üst düzey askeri isimlere yönelik artan İsrail saldırıları sonrası Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey subaylarını Suriye'den çektiği belirtildi. Haberde, İran'ın Suriye'den tamamen çekilmeyeceği ancak üst düzey askeri isimlerin merkeze çekildiği aktarıldı. İran'ın artan İsrail saldırıları nedeniyle Suriye'ye askeri takviyesini azalttığı belirtilen haberde, Tahran yönetiminin Suriye'deki konumunu korumak için ülkede kendisine yakın direniş unsurlarını kullanacağı ifade edildi.

İsrail'in son olarak Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda, İran'a ait bir danışma merkezinin hedef alındığı ve aralarında İranlı askeri isimlerin de bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 20 Ocak tarihindeki İsrail'in Şam'ı hedef alan bir diğer saldırısında ise, aralarında Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Suriye sorumlusunun da bulunduğu 5 İranlı hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Devrim Muhafızları, İsrail, Suriye, İran, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İran, İsrail saldırıları nedeniyle üst düzey subaylarını Suriye'den çekti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 17:18:25. #1.13#
SON DAKİKA: İran, İsrail saldırıları nedeniyle üst düzey subaylarını Suriye'den çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement