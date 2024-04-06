İran'ın İsrail veya ABD'yi hedef alacak saldırısına karşı yüksek alarm - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran'ın İsrail veya ABD'yi hedef alacak saldırısına karşı yüksek alarm

Reuters ve NBC News, İsrail'in İran Konsolosluğuna gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak İran'ın İsrail veya ABD varlıklarını hedef alacak muhtemel saldırısına karşı yüksek alarma geçildiğini belirtti. İsrail'in Suriye'deki saldırısı sonrası tansiyon yükselirken, ABD'nin bölgede yüksek teyakkuz halinde olduğu ifade edildi.

06.04.2024 11:10  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz haber ajansı Reuters ve ABD'li NBC News, ABD'li yetkililere dayandırdıkları haberlerinde İsrail'in Suriye'deki İran Konsolosluğuna gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak İran'ın bölgedeki İsrail veya ABD varlıklarını hedef alacak muhtemel saldırısına karşı yüksek alarma geçtiğini belirtti.

İsrail ordusunun geçtiğimiz pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna gerçekleştirdiği ve 2'si general toplam 7 İranlı askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından bölgede tansiyon giderek yükseliyor. İngiliz haber ajansı Reuters, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde İran'ın saldırıya karşılık vermesi beklendiğini, bu nedenle ABD'nin bölgede yüksek alarma geçtiğini ve hazırlandığını belirtti. Yetkili, "Kesinlikle yüksek düzeyde teyakkuz halindeyiz" ifadesini kullandı.

"İran, İsrail topraklarını vurabilir"

ABD'li NBC News ise iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde Washington yönetiminin, İran'ın misilleme olarak "İsrail içindeki hedefleri" vurmasından endişe ettiğini belirtti. Yetkililer, İsrail içindeki bir saldırıda sivillerden ziyade askeri veya istihbarat hedeflerine odaklanılmasının beklendiğini söyledi. Yetkililer ayrıca Washington yönetiminin, İran'ın muhtemel misillemesine verilecek karşılığı da değerlendirmeye başladığını ifade ederken, ABD ordusunun halihazırda bölgede yüksek alarm durumunda olduğunu vurguladı.

ABD'li yayın kuruluşu CNN International da ABD yönetiminden üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde İran'ın, İsrail'in saldırısına misilleme olarak önümüzdeki hafta bölgedeki İsrail veya ABD varlıklarını hedef alacak "önemli" bir saldırıya aktif olarak hazırlandığını aktardı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 1 Nisan Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna hava saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general olmak üzere 7 asker hayatını kaybetmişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ertesi gün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısının "cevapsız" kalmayacağını ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise "Siyonist İsrail rejiminin destekçisi olan ABD'ye bu konuda önemli bir mesaj gönderdik. ABD, sorumluluk almalı ve hesap vermeli" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Suriye, İsrail, İran, Savunma, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'ın İsrail veya ABD'yi hedef alacak saldırısına karşı yüksek alarm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Karaman'da Aranan 14 Şüpheli Yakalandı
    12:05 Karaman'da Aranan 14 Şüpheli Yakalandı

    Karaman'da yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalarda 6 bin 118 kişiyi sorguladı ve 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Ayrıca, yapılan operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 3 kesici-delici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

  • Adil Bayındır, Beyşehir Belediye Başkanlığına seçildi
    12:05 Adil Bayındır, Beyşehir Belediye Başkanlığına seçildi

    Adil Bayındır, 31 Mart'ta yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Beyşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi. Bayındır, mazbatasını Beyşehir Adliyesinde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tarık Çulha'dan aldı. Bayındır, önemli projelerin başlamasını heyecanla beklediğini belirterek, 'Kazanan Beyşehir oldu. Şimdi, 'Nerde kalmıştık.' diyerek önümüze bakıyoruz.' dedi.

  • Sinop'ta yapılan operasyonlarda yakalanan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi
    12:04 Sinop'ta yapılan operasyonlarda yakalanan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi

    Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, Durağan ilçesinde cezaevi firarisi, Gerze ilçesinde parada sahtecilik suçundan ve il merkezinde uyuşturucu ticareti yapmaktan hükümlü olan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

  • AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek
    11:55 AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek

    31 Mart yerel seçimlerinden istediği sonucu alamayan AK Parti, bunun nedenlerini araştırmak için sahaya iniyor. 81 ilde yapılacak araştırmada vatandaşlara "Ne beklentiniz var, AK Parti belediyesinden memnun muydunuz, Neden sandığa gitmediniz?" soruları yöneltilecek. Araştırmadan çıkacak sonuç da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne rapor olarak sunulacak.

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Bayram Hazırlıklarını Tamamladı
    11:46 Ankara Büyükşehir Belediyesi Bayram Hazırlıklarını Tamamladı

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili öncesi tüm birimleri ile hazırlıklarını tamamladı. İtfaiye ekipleri, 7 gün 24 saat görevde olacak.

  • Yeniden Refah Partisi'nden Derecik Belediye Başkanı seçilen Hasan Dinç mazbatasını aldı
    11:44 Yeniden Refah Partisi'nden Derecik Belediye Başkanı seçilen Hasan Dinç mazbatasını aldı

    Yeniden Refah Partisi'nden Hakkari'nin Derecik Belediye Başkanı seçilen Hasan Dinç, partililerle birlikte Şemdinli İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını teslim aldı. Dinç, seçimin herkese hayırlı olmasını dileyerek, ilçeyi kalkındırmak için gençlerle bir araya gelip ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

  • Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi
    11:44 Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

    Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan meclis toplantısı, Kaymakam Büşra Güllü Özpınar başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 2023 yılı kesin hesap cetvellerinin karara bağlanması görüşüldü. İl Genel Meclis üyeleri, ilgili daire amirleri ve köy muhtarları da toplantıya katıldı.


11:55 AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek
10:25 İBB Başkanı İmamoğlu’na tehdit: Dişe diş, kana kan Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz
09:07 Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü! Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı
01:02 Yaşlı kadının ölümüne sebep olan çoban köpeklerinin sahibi tutuklandı Yaşlı kadının ölümüne sebep olan çoban köpeklerinin sahibi tutuklandı
00:07 Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25’e yükseltildi Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi
11:01 Protez tırnakla abdest kabul olur mu Nihat Hatipoğlu’nun cevabı çok net oldu Protez tırnakla abdest kabul olur mu? Nihat Hatipoğlu'nun cevabı çok net oldu
10:29 Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede Önce düet yaptılar sonra halay çektiler Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede! Önce düet yaptılar sonra halay çektiler
09:56 Tuzla’da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı’dan “Giderayak ihale yaptı“ iddialarına cevap Tuzla'da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı'dan "Giderayak ihale yaptı" iddialarına cevap
09:30 Önce katil sonra erkek çıkmıştı 8 yaşındaki çocuğu öldüren Dadı Meryem, suçu amcasına attı Önce katil sonra erkek çıkmıştı! 8 yaşındaki çocuğu öldüren Dadı Meryem, suçu amcasına attı
08:56 İstanbul’daki terör saldırısıyla bağlantılı 48 şüpheli yakalandı İstanbul'daki terör saldırısıyla bağlantılı 48 şüpheli yakalandı
08:44 Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat Son 10 gün neler olduğu araştırılacak Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Son 10 gün neler olduğu araştırılacak
08:29 İstanbul’un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oldu İstanbul'un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oldu
08:26 Evlenip Miami’ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu Evlenip Miami'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 12:08:24. #1.12#
SON DAKİKA: İran'ın İsrail veya ABD'yi hedef alacak saldırısına karşı yüksek alarm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement