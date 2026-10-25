İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD'nin İran'ı tehditle boyun eğdiremeyeceğini söyledi - Son Dakika
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İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD'nin İran'ı tehditle boyun eğdiremeyeceğini söyledi

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İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD'nin medya baskısı veya askeri tehditlerle İran'ı boyun eğdiremeyeceğini söyledi. Galibaf, Amerikalıların yanlış hesaplamaları nedeniyle bataklığa saplandığını ve çıkmak için adım atmanın kendi ellerinde olduğunu belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammad Bakır Galibaf, ABD'nin İran konusunda yanlış hesaplar yaptığını belirterek, "Amerikalılar kendi yanlış hesaplamaları nedeniyle bir bataklığa saplandılar" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammad Bakır Galibaf, ABD'nin İran'a yönelik politikası hakkında açıklamada bulundu. Galibaf, ABD'nin "medya baskısı taktikleri veya askeri tehditler kullanarak" İran'ı "boyun eğdirme" konusunda yanıldığını ifade etti.

Galibaf, ABD'nin İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi dönemindeki İran olmadığını idrak edemediğini belirterek, İran'ın yabancı güçlere boyun eğmeyen çelikten bir iradeye sahip geçilmez bir kale olduğunu ifade etti. Galibaf, "Amerikalılar kendi yanlış hesaplamaları nedeniyle bir bataklığa saplandılar ve oradan çıkmak için gerekli adımları atmak kendi ellerinde" dedi.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriMeclis BaşkanıPolitikaMedyaDünyaİranSon Dakika

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