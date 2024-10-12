İran Meclis Başkanı Galibaf Beyrut'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran Meclis Başkanı Galibaf Beyrut'ta

İran Meclis Başkanı Galibaf Beyrut\'ta

Galibaf, Lübnan'ın yeniden inşasında yer alacaklarını duyurdu ve insani yardım teklif etti.

12.10.2024 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, pilotluğunu yaptığı uçakla Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi. İsrail saldırıları sonucu yıkılan yerleşim yerlerinde incelemelerde bulunan Galibaf, "Lübnan'ın yeniden inşasında yer alacağız" dedi. Galibaf ayrıca İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk eden Lübnanlıların durumuna yönelik, "Eğer Lübnan hükümeti Beyrut için bir hava koridoru açarsa bu yardımları en kısa sürede ulaştırabiliriz" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsviçre'nin Cenevre kentinden düzenlenecek Dünya Parlamentolararası Birlik (IPU) Toplantısına katılmadan önce Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin daveti üzerine Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Hava Kuvvetleri Komutanı olan Galibaf, sosyal medya hesabından kendi kullandığı uçakla Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na iniş anlarını paylaştı.

Mikati ile görüştü

Galibaf, temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Lübnan'daki son gelişmeler, Lübnanlı göçmenlerin durumu, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail saldırılarının durdurulması konuları ele alındı. Lübnan Başbakanı Mikati görüşmede önceliklerinin ateşkes olduğunu belirterek, "Lübnan olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasını, Lübnan'ın güneyinde bulunan ordunun güçlendirilmesini ve BM ile iş birliği içinde olduğumuz ülkeler aracılığıyla İsrail'in bu kararları uygulaması için baskı yapılmasını savunuyoruz" dedi.

"En zor şartlar altında dahi Lübnan ve Filistin halkını desteklemeye devam edeceğiz"

Galibaf, görüşmenin ardından İsrail'in yoğun hava saldırılarının hedefi olan Beyrut'un güneyindeki El Basta Mahallesi'ni ziyaret etti. İsrail saldırıları sonucu yıkılan yerleşim yerlerinde incelemelerde bulunan Galibaf, enkaz alanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Galibaf, "Siyonist İsrail rejiminin bu katliamlarını kınıyoruz. Bu rejim, kuduz bir köpek gibi namertçe katliamlar yapıyor. İran olarak en zor şartlar altında dahi Lübnan ve Filistin halkını desteklemeye devam edeceğiz. Yaralıların tedavisi ve insani yardımlar konusunda yardımcı oluyoruz. Lübnan'ın yeniden inşasında da yer alacağız. Tüm İslam ülkeleri de bu katliamları kınamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Lübnan devleti, halkı ve direnişi ile yan yanayız"

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de bir araya gelen Galibaf, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bugün IPU Toplantısına katılmak üzere Cenevre'ye gideceğim. Ancak Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin daveti üzerine önce buraya geldim. Liderimiz (İran dini lideri Hamaney), İran halkı ve Cumhurbaşkanımızın (Mesud Pezeşkiyan) mesajını Lübnan halkına iletmek istedim. Geçmişte olduğu gibi bugün de Lübnan devleti, halkı ve direnişi ile yan yanayız ve her türlü zorlu koşulda onların yanında olacağız" şeklinde konuştu.

Galibaf, uluslararası toplumun Lübnan ve Gazze'de yaşananlar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini belirterek, "İsrail'in savaş suçları ve katliamlarını Cenevre'de yapılacak toplantıya taşıyacağım. Hepimizin üzerine düşen sorumluluk, mazlum Filistin ve Lübnan halkının yanında olmaktır" dedi.

Lübnan Başbakanı Mikati ile görüşmesine değinen Galibaf, "Mikati ile görüşmemde İran halkının savaş mağdurlarına yardım etmeye hazır olduğunu söyledim. Lübnan hükümetinin kontrolünde bu yardımları ulaştırmak için gereken imkanları sağlamak istiyoruz. Eğer Lübnan hükümeti Beyrut için bir hava koridoru açarsa bu yardımları en kısa sürede ulaştırabiliriz" ifadelerini kullandı.

Galibaf, Lübnan'daki temaslarının ardından Cenevre'de düzenlenecek Dünya Parlamentolar Arası Birlik (IPU) toplantısına katılmak üzere yola çıkacak. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Muhammed Bakır Galibaf, Savaş ve Çatışma, Meclis Başkanı, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Lübnan, beyrut, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Meclis Başkanı Galibaf Beyrut'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:11 Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler
16:54 Aile yakını konuştu, Gaziantep’teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı Aile yakını konuştu, Gaziantep'teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı
16:02 Kabinede kimler değişecek Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
23:41 A Milli Futbol Takımımız, Karadağ’ı 1-0 mağlup etti A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti
23:24 Anadolu Efes’te forma giyen Stanley Johnson’ın evini kurşunladılar Anadolu Efes'te forma giyen Stanley Johnson'ın evini kurşunladılar
23:17 Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’a gidip yemek yiyen isim şaşırttı Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyen isim şaşırttı
22:53 İngiltere Futbol Federasyonu’ndan tarihi teknik direktör hamlesi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör hamlesi
22:48 Halk eğitim müdürü makam odasında canına kıydı Halk eğitim müdürü makam odasında canına kıydı
22:04 Camp Nou’nun inşaatında işçiler birbirine girdi: 6 yaralı var Camp Nou'nun inşaatında işçiler birbirine girdi: 6 yaralı var
21:57 Bahçeli’nin en yakın kurmayı olan isimden ’Yeni bir çözüm süreci mi’ sorusuna dikkat çeken yanıt Bahçeli'nin en yakın kurmayı olan isimden 'Yeni bir çözüm süreci mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt
21:50 Anne ve babasını öldürdü, cesetleri yıllarca sakladı Soğukkanlı cani kan dondurdu Anne ve babasını öldürdü, cesetleri yıllarca sakladı! Soğukkanlı cani kan dondurdu
21:36 Ümit Milli Takım, Letonya’yı sahasında 3-0 yendi Ümit Milli Takım, Letonya'yı sahasında 3-0 yendi
21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
21:00 Yine bir vatandaş kendini çırılçıplak sokağa attı Bu kaçıncı Yine bir vatandaş kendini çırılçıplak sokağa attı! Bu kaçıncı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 18:13:19. #1.11#
SON DAKİKA: İran Meclis Başkanı Galibaf Beyrut'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.