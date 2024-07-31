İran Meclisi, İsmail Haniye'nin suikast sonucu ölümü üzerine olağanüstü toplanacak - Son Dakika
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Politika

İran Meclisi, İsmail Haniye'nin suikast sonucu ölümü üzerine olağanüstü toplanacak

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesi üzerine olağanüstü toplantı yapacak. İran Dışişleri Bakanlığı ise Haniye'nin şehadetinin İran ile Filistin ve direniş arasındaki bağı daha da güçlendireceğini belirtti.

31.07.2024 09:24
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun olağanüstü toplanacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise, "Bir ömrünü Siyonist İsrail rejimi ile mücadeleye ve Kudüs'ü özgürleştirmeye adayan bu şehidin akan kanı boşa gitmeyecek" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı uğradığı suikast sonucu korumasıyla birlikte hayatını kaybetti. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun olağanüstü toplantı yapacağını belirtti. Rızayi, güvenlik yetkilileri ile birlikte olağanüstü toplantı gerçekleştireceklerini ve suikasta ilişkin detayların kamuoyu ile paylaşılacağını söyleyerek, "Siyonist İsrail rejimi körü körüne ve korkakça bir eyleme girişerek İsmail Haniye'nin şehadetine neden oldu. Bu korkakça eylem rejimin aciziyetini ve yok oluşunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"Şehidin akan kanı boşa gitmeyecek"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise Haniye'nin hayatını kaybetmesinden dolayı Filistin milleti ve direniş gruplarına başsağlığı diledi. Kenani, Haniye'yi hedef alan saldırının nasıl gerçekleştirildiği konusunda ayrıntıların yetkililer tarafından açıklanacağını belirterek, "Bir ömrünü Siyonist İsrail rejimi ile mücadeleye ve Kudüs'ü özgürleştirmeye adayan bu şehidin akan kanı boşa gitmeyecek. Kardeşim Haniye'nin Tahran'daki bu şehadeti İran ile Filistin ve direniş arasındaki derin ve güçlü bağı daha da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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