İran Savaş Arayışında Değil, Ancak Cevap Vermekten Kaçınmayacak

Politika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın ulusal güvenliğine yönelik tehditlere gereken cevabı vereceğini belirterek, "Savaştan korkmuyoruz ancak savaş arayışında da değiliz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının bölgede gerilimi arttırdığını ifade eden Kenani, "Siyonist İsrail rejiminin bölgede İran ile bağlantılı hedeflere yönelik gerçekleştirdiği eylemler cevapsız kalmayacak. Aynı şekilde İsrail rejiminin İran milleti, direniş cephesi ve askerlerimize yönelik işlediği cinayetleri karşılıksız bırakmayacağız. Bu konuda uygun yanıtı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Savaştan korkmuyoruz"

Kenani, İran'ın ulusal güvenliğine yönelik tehditlere gereken cevabı vereceğini belirterek, "Savaştan korkmuyoruz ancak savaş arayışında değiliz. Her türlü tehdide karşı ellerimiz bağlı beklemedik ve beklemeyeceğiz. Her kim ulusal güvenliğimizin karşısında olursa eylemlerinin cevabını kesin bir şekilde alacaktır. Boş sözler vermiyoruz. Daha önce macera arayışında olan işgalcilere karşı nasıl pişman edici cevap verdiğimizi gösterdik. Gerekirse kendi ulusal güvenliğimiz ve müttefiklerimizi desteklemek ve korumak için atacağımız adımlardan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Cevap vermesi gerekenler bölgeyi bu kaosa sürükleyenlerdir"

İran'ın bölgede vekil güç bulundurmadığını ve direniş güçlerinin kendi ülkelerinin ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ifade eden Kenani, İran'ın direniş güçlerine destek vermeye devam edeceğini söyleyerek, "Direniş grupları İran'ın vekil güçleri değiller. Ancak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceğiz. Filistin halkını korumak için kimseyi beklemiyoruz, İslam Devrimi'nden bugüne kadar bu uğurda ağır bedeller ödedik. Biz söylemlerimizde dürüstüz. Cevap vermesi gerekenler bugün bölgeyi bu kaosa sürükleyenlerdir" açıklamasını yaptı.

"Haniye suikastına kesin cevap verilecek"

Hamas lideri İsmail Haniye suikastı sonrası ABD'nin ateşkes sözü karşılığında İran'dan karşılık vermemesini istediğine dair soruya cevap veren Kenani, İran'ın Haniye suikastına kesin bir şekilde karşılık vereceğini ve bunun masadan kaldırılmadığını söyledi. Kenani, "Siyonistler cinayetlerinin karşılığını alacaklar. Kimse bundan şüphe etmesin. Karşı karşıya kalacakları cezadan kaçamazlar" ifadelerini kullandı.

"Direniş, işgalci rejim karşısında kendisini koruyabilecek kapasitededir"

İran'ın bölgeye askeri güç göndereceği yönündeki iddialara değinen Kenani, "Lübnan ve Filistin başta olmak üzere bölge ülkelerinin siyonist İsrail rejimi karşısında kendilerini koruyabilecek yeterli kapasitede olduklarına inanıyorum. İran'ın bu konuda Gazze ve Lübnan'a gönüllü birlikler göndermesine ihtiyaç yok. Lübnan ve Filistin bölgede dengeli olmayan bir savaş ile karşı karşıyalar ve siyonist İsrail rejimi geçmiş dönemlerde aldığı ağır yenilgiler nedeniyle direniş güçleri ile karşı karşıya gelebilecek cesarette değil. Lübnan halkı geçmişte İsrail rejimini yenebileceğini dünyaya gösterdi. Direniş, işgalci rejim karşısında kendisini koruyabilecek kapasitededir" dedi.

Pezeşkiyan: "Ateşkes sözü veren ABD ve bazı Batılı ülke liderlerinin iddiaları tamamen yalandı"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün Bakanlar Kurulundaki konuşmasında ABD ve bazı Batılı ülke liderlerinin İran'ın Hamas lideri İsmail Haniye suikastına karşılık vermemesi halinde Gazze'de ateşkes ilan edeceklerine dair söz verdiğini ancak bunu yerine getirmediklerini söylemişti. Pezeşkiyan, "Şehit Haniye suikastına İran'ın yanıt vermemesi karşılığında ateşkes sözü veren ABD ve bazı Batılı ülke liderlerinin iddiaları tamamen yalandı. Bu yalanlar işledikleri suçlulara bir şans vermek, onları daha fazla suç işlemeleri için cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN