İran Suçlamaları Reddetti - Son Dakika
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Politika

İran Suçlamaları Reddetti

01.08.2025 12:32
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İran, 14 ülkenin istihbarat suçlamalarını asılsız bularak yanıt verdi, gündem saptırmaya yönelik dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, aralarında ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 14 ülkenin İran'a yönelttiği istihbarat suçlamalarını reddederek, bu iddiaları "asılsız" ve "gündem saptırmaya yönelik" olarak değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, aralarında ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 14 ülkenin, İran istihbarat kurumlarına yönelik "adam kaçırma, suikast ve tehdit içerikli operasyonlar planladığı" yönündeki suçlamalarını reddetti. Bekayi, söz konusu iddiaları "asılsız" ve "gündem saptırmaya yönelik" olarak nitelendirerek, bu tür suçlamaların Filistin'de yaşanan insanlık dramını örtbas etme çabası olduğunu ve söz konusu ülkelerin kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını söyledi. Bekayi, "ABD, Fransa ve bildiriye imza atan diğer ülkeler, terör ve şiddet yanlısı grupları destekleyen ve barındıran taraflar olarak uluslararası hukuka aykırı eylemlerinden dolayı hesap vermelidir" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 12 gün süren saldırıları ile Gazze'de devam eden soykırıma da dikkat çeken Bekayi, bu saldırılara destek veren ya da sessiz kalan ülkelerin İran'a yönelik suçlamalarını "yalan kampanyası" ve "ileriye dönük kaçış" olarak değerlendirdi. Bekayi, ayrıca söz konusu ülkelerin sergilediği tutumun uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na açıkça aykırı olduğunu belirterek, bildiriyi imzalayan ülkelerin bu sorumsuz ve hukuksuz davranışlarından dolayı hesap vermeleri gerektiğini vurguladı.

14 ülkeden İran'a yönelik suçlama ve çağrı

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülke, yayımladıkları ortak bildiride, İran'ın istihbarat kurumlarını Avrupa ve ABD'de güvenlik tehdidi oluşturmakla suçlamıştı. ABD, İngiltere, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Kanada, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya ve İsveç'in imzasını taşıyan bildiride, İranlı yetkililerden bu faaliyetleri derhal durdurmaları istenirken, iddia edilen tehditlere karşı ortak hareket edileceği vurgulanmıştı.

Ayrıca söz konusu ülkeler, İran'ın istihbarat kurumlarını "adam kaçırma, suikast ve tehdit içerikli operasyonlar planlamak"la itham etmişti.

İran'dan İngiltere'ye tepki

Geçtiğimiz mayıs ayında İngiltere polisi, aralarında İran vatandaşlarının da bulunduğu birkaç kişiyi, İsrail'in Londra Büyükelçiliği'ne saldırı planladıkları iddiasıyla gözaltına almış, birkaç gün sonra bu kişilerden bazıları serbest bırakılmıştı. Gözaltıların ardından İngiltere'nin Tahran'daki maslahatgüzarı İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de yaptığı açıklamada, gözaltına alınan İran vatandaşlarına ilişkin ortaya atılan iddiaları "kurgusal hikayeler" olarak nitelendirmiş ve İngiltere'nin bu süreçte sergilediği iletişimsizlik ile zamanlamaya dikkat çekerek, "Bu yaklaşımın perde arkasında başka hesaplar olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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