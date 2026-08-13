İran, Trump\'ı Tiye Aldı

İran'ın Güney Afrika Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nden ayrılırken ikram aracıyla gizlice uçak değiştirmesini tiye alarak, "Savaş gemileri ve bombardıman uçaklarıyla övünen kişi, sonunda bir yemek kamyonuyla kaçmak zorunda kaldı" dedi.

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nden ayrılırken "İran tehdidi" nedeniyle ikram aracıyla gizlice uçak değiştirmesini tiye aldı. İran'ın Güney Afrika Büyükelçiliği, Trump ile dalga geçtiği bir görsel yayınlayarak, "Cesur bir Amerikan kahraman mı, yoksa bir yemek kamyonunda saklanan bir korkak mı?" dedi.

Büyükelçilik, paylaşımında Trump'ın uğradığı suikast girişimi sonraki kahramanca verdiği pozu ve ardından uçaklarda yemek ve içeçek servisi yapılan trolley içinde saklanırken resmettiği görsellere yer vererek kendisi ile dalga geçti.

Büyükelçilik, ardından yaptığı başka bir paylaşımda ise ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'i hatırlatarak, "Bir sığınakta saklandığını iddia ettikleri kişi, ofisinde hayatını kaybetti. Oysa devasa savaş gemileri ve gelişmiş B-2 bombardıman uçaklarıyla övünen kişi, sonunda bir yemek kamyonuyla kaçmak zorunda kaldı" dedi.