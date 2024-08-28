İran, Yemen'deki saldırı sonucu yangın çıkan petrol tankerine ateşkes kabul etti - Son Dakika
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Politika

İran, Yemen'deki saldırı sonucu yangın çıkan petrol tankerine ateşkes kabul etti

İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Misyonu, Yemen'deki Husilerin, Kızıldeniz'de 23 Ağustos'ta uğradığı saldırı sonucu çıkan yangının hala devam ettiği Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerine römorkör ve kurtarma gemilerinin ulaşabilmesi için geçici bir ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

28.08.2024 23:02
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İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Misyonu, Yemen'deki Husilerin, Kızıldeniz'de 23 Ağustos'ta uğradığı saldırı sonucu çıkan yangının hala devam ettiği Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerine römorkör ve kurtarma gemilerinin ulaşabilmesi için geçici bir ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Kızıldeniz'de 23 Ağustos'ta Husi saldırısına uğrayan Yunanistan bandıralı Sounion adlı petrol tankerinde çıkan yangın 5'inci gününe girerken, İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Misyonu, Yemen'deki Husilerin, petrol tankerine römorkör ve kurtarma gemilerinin ulaşabilmesi için geçici bir ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

İran'ın BM misyonu tarafından yapılan açıklamada, "Bazı ülkeler Husiler'e ulaşarak römorkör ve kurtarma gemilerinin olay bölgesine girişi için geçici bir ateşkes talebinde bulundu. İnsani ve çevresel kaygıları göz önünde bulunduran Husiler bu talebi kabul etti" denildi.

Sounion, ilk olarak 21 Ağustos'ta saldırıya uğramış ve saldırının ardından motor gücünü kaybetmişti. Mürettebat, yardım talebinde bulunmasının ardından bölgede bulunan AB güçleri tarafından kurtarılmıştı. Mürettebat, daha sonra Cibuti'ye nakledilmişti. Gemiye 23 Ağustos'ta düzenlenen ikinci saldırı sonrası yangın başlamıştı. Sounion, Yunanistan merkezli Delta Tankers tarafından işletilen ve bu ay içinde Husi saldırısına uğrayan üçüncü gemi oldu. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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