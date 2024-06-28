İranlılar Erzurum ve Antalya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandık başına gitti - Son Dakika
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Politika

İranlılar Erzurum ve Antalya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandık başına gitti

Erzurum ve Antalya'da bulunan İranlılar, ülkelerindeki 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandık başına gitti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonucu bir yıl öne alınan seçimler için İran'ın Erzurum Başkonsolosluğunda ve Antalya'da sandık kuruldu. Türkiye'de yaşayan İranlılar da Ankara, İstanbul, Trabzon, İzmir, Erzurum, Antalya ve Van'da oy kullanma işlemlerini gerçekleştirdi. Seçimlere yoğun katılım olduğu belirtilirken, İranlılar ve Türk halkı seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.

28.06.2024 15:46
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Erzurum ve Antalya'da bulunan İranlılar, ülkelerindeki 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandık başına gitti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonucu bir yıl öne alınan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için İran'ın Erzurum Başkonsolosluğunda sandık kuruldu.

İranlılar, burada işlemlerin ardından 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy kullanıyor.

Başkonsolos Mohammed Ebrahimi, AA muhabirine, Türkiye'de oy verme işlemlerinin Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Trabzon, Erzurum, İzmir, Antalya ve Van'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Yoğun katılım olduğunu dile getiren Ebrahimi, "Şu ana kadar seçimler güzel bir şekilde devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'ne aldıkları güvenlik tedbirlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'de yaşayan ve oy verme işlemi için Başkonsolosluğa gelen Maryam Mohammadian ise oy veren İranlılara teşekkür ederek, "Oy kullanmayı hem milli görev olarak hem de dini görev olarak görüyorum. Bugün biz de gelerek milli ve dini görevimizi yerine getirdik." diye konuştu.

Nazila Tosoujiyan da Türk halkına teşekkür ederek, seçimin hayırlı olmasını temenni etti.

Antalya

İran'daki 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Antalya'da da Muratpaşa ilçesindeki bir otelde sandık kuruldu.

Pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oylarını kullanan İran vatandaşlarının seçime olan ilgisinin yoğun olmadığı görüldü.

Oy kullananlardan Leila Sotoudeh, AA muhabirine, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İranlılar Erzurum ve Antalya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandık başına gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İranlılar Erzurum ve Antalya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandık başına gitti - Son Dakika
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