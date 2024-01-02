KKTC Başbakanı Üstel: İsias davası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin ortak davasıdır

Kahramanmaraş merkezli 6 şubat depremlerinde yıkılan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen sporcuların da hayatını kaybettiği İsias Otel davasının ilk duruşmasını takip etmek için Türkiye'ye gelen KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "İsias davası aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayan herkesin ortak davasıdır. Biz yüce Türk adaletine güveniyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de 35'i Kıbrıslı sporcu ve öğretmenlerden oluşan 'Şampiyon Melekler' kafilesiyle birlikte 72 kişi hayatını kaybetti. Toplam 11 sanık "bilinçli taksirden" yarın Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak. KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki bakanlar, siyasi parti temsilcileri ve hayatını kaybeden sporcuların yakınları, duruşmayı takip etmek için Şanlıurfa'ya geldi. GAP Havaalanına inen Üstel'i Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ile kent protokolü karşıladı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İsias Otel'in 5'i tutuklu 11 sanığı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin 2 Aralık 2023'te kabul edilmesinin ardından duruşma yarın Adıyaman'da başlayacak ve 5 Ocak'a kadar devam edecek.

Adıyaman'a geçmeden önce Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda bir açıklama yapan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İsias Otel davasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin ortak davası olduğunu söyleyerek, "Hepimizin malumudur 2023 yılının 6 Şubatı'nda asrın felaketini yaşadık ve yaklaşık 50 bin insanımız hayatını kaybetti. Bu 50 bin insanımızın içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayan insanlarımız ve şampiyon meleklerimizi kaybettik. Asrın felaketinin üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçti ve bu bir yıl içerisinde acımız bitmedi. Milletimizin yaklaşık 50 bin ferdinin yaşamını yitirdiği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının, şampiyon meleklerimizin de içinde bulunduğu 50 bin hayat ne acıdır ki dakikalar içinde son buldu. Bu vesileyle deprem felaketinde yaşamlarını yitiren canlarımıza Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum. Deprem dönemi halkımız Kıbrıs Türk tarihinin savaş yıllarından sonra belki de en büyük acısını yaşadı ve yaşamaya devam ediyor" dedi.

İsias Oteli davasını takip etmek için 100 kişilik bir heyetle Türkiye'ye geldiklerini söyleyen Üstel, "Şimdi yaşanan bu olayların hukuki süreci başlıyor. İlk davaları görülüyor. 100'e yakın bir ekiple bu davaları izlemek için buradayız. İsias binlerce davadan sadece bir tanesi olabilir ama İsias bu davalar arasında en sembolik davalardan bir tanesidir ve İsias davası aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayan herkesin ortak davasıdır. Biz yüce Türk adaletine güveniyoruz" diye konuştu.

Üstel, açıklamanın ardından yarın ilk duruşmanın görüleceği davayı takip etmek üzere Adıyaman'a geçti. - ŞANLIURFA