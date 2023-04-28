İsmailağa Cemaati seçimlerde Erdoğan'ı destekleyecek - Son Dakika
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İsmailağa Cemaati seçimlerde Erdoğan'ı destekleyecek

28.04.2023 20:42

İsmailağa Cemaati, seçimlere 17 gün kala seçimlerine ilişkin kararını duyurdu. İsmailağa Camiası, kamuoyunu yaptığı açıklamayla Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi destekleyeceklerini açıkladı.

İsmailağa Camiası, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu.

İsmailağa Camiası'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Aziz milletimiz, şanlı tarihinde pek çok kez mühim tercihlerle karşı karşıya kalmış, irfan ve ferasetiyle doğru tercihlerde bulunmuştur. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması plânlanan seçimler de tarihî dönüm noktalarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Neticeleri sadece ülkemiz için değil, İslâm âleminin de geleceği açısından hayatî öneme sahiptir.

Dinî, millî ve ahlâkî değerlere sahip çıkmaya çalışanların bir ittifak, bu ulvî değerleri geçmişten günümüze ayaklar altına alıp nesli-aileyi yok etmeyi hedefleyen projelere ve birlik-beraberliğimizi tehdit eden teröre sahip çıkanların karşı ittifak şeklinde bir araya gelmiş olması, bu önemi daha da artırmıştır.

"MAZLUM MÜSLÜMANLARI KORUMAYI AMAÇLAYANLARDAN YANA"

Bizler, varisi olduğumuz büyüklerimizin bu tür durumlarda tercihte bulunmayanın en kötüyü seçmiş olacağı nasihatince, tercihimizi dinî ve manevî değerlerimizi muhafazaya çalışan, İslâm coğrafyasındaki mazlum Müslümanları korumayı amaçlayanlardan yana kullanmayı doğru buluyoruz.

Ayrıca, dünyayı saran salgın hastalık, ardından sel felâketleri ve yıkıcı depremlerin maddî-manevî sonuçlarıyla beraber, günden güne artan küresel sorunlarla sürdürülebilir mücadele zarureti; güçlü, tecrübe ve istikrar sahibi bir idareyi gerekli kılmaktadır.

"BAŞKAN ERDOĞAN'I DESTEKLEME YÖNÜNDE KARAR ALDIK"

Bu düşüncelerle; istikrar ve tecrübenin başarıyı getirdiği inancıyla 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme yönündeki kararımızı kamuoyunun bilgisine arz ederiz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni eder, idarecilerimizi rızâsı yolunda muvaffak kılmasını Cenâb-ı Hak'tan niyâz ederiz.

İsmailağa Cemaati'nden seçim kararı: Erdoğan ve AK Parti'yi destekleyeceğiz
YORUMLAR (6)
  • Filozof sn.: Bencede en doğrusu bu.çünkü bu iktidarın işçiyle emekciyle köylüyle kısaca halkla ve halkın yaşamıyla zerre alakası yok.bu iktidarın arkasında olanlar bu gibi oluşumlar olduğu ortada.ama kazanırmı bence artık çok ama çok zor. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • Beşiktaş 1903: Ayy cokk şaşırdık Cevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
  • Hakim ATMACA: İşin doğrusu işiniz yaş chp geldiği an sizi bitirir örnek isterseniz 100 yıl geriye bakın adamlar affetmez Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

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