İsmailağa Cemaati seçimlerde Erdoğan'ı destekleyecek

İki isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la irtibata geçti: Ne olur bize yardım edin

Ne kadar para kaptırdığı ortaya çıktı

İsmailağa Camiası, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu.

İsmailağa Camiası'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Aziz milletimiz, şanlı tarihinde pek çok kez mühim tercihlerle karşı karşıya kalmış, irfan ve ferasetiyle doğru tercihlerde bulunmuştur. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması plânlanan seçimler de tarihî dönüm noktalarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Neticeleri sadece ülkemiz için değil, İslâm âleminin de geleceği açısından hayatî öneme sahiptir.

Dinî, millî ve ahlâkî değerlere sahip çıkmaya çalışanların bir ittifak, bu ulvî değerleri geçmişten günümüze ayaklar altına alıp nesli-aileyi yok etmeyi hedefleyen projelere ve birlik-beraberliğimizi tehdit eden teröre sahip çıkanların karşı ittifak şeklinde bir araya gelmiş olması, bu önemi daha da artırmıştır.

"MAZLUM MÜSLÜMANLARI KORUMAYI AMAÇLAYANLARDAN YANA"

Bizler, varisi olduğumuz büyüklerimizin bu tür durumlarda tercihte bulunmayanın en kötüyü seçmiş olacağı nasihatince, tercihimizi dinî ve manevî değerlerimizi muhafazaya çalışan, İslâm coğrafyasındaki mazlum Müslümanları korumayı amaçlayanlardan yana kullanmayı doğru buluyoruz.

Ayrıca, dünyayı saran salgın hastalık, ardından sel felâketleri ve yıkıcı depremlerin maddî-manevî sonuçlarıyla beraber, günden güne artan küresel sorunlarla sürdürülebilir mücadele zarureti; güçlü, tecrübe ve istikrar sahibi bir idareyi gerekli kılmaktadır.

"BAŞKAN ERDOĞAN'I DESTEKLEME YÖNÜNDE KARAR ALDIK"

Bu düşüncelerle; istikrar ve tecrübenin başarıyı getirdiği inancıyla 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme yönündeki kararımızı kamuoyunun bilgisine arz ederiz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni eder, idarecilerimizi rızâsı yolunda muvaffak kılmasını Cenâb-ı Hak'tan niyâz ederiz.