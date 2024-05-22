Dışişleri Bakanlığı, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını memnuniyetle karşıladı

Politika

Dışişleri Bakanlığı, " İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Filistin'in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. İşgal altındaki Filistin halkının gasbedilen haklarının geri alınması ve Filistin'in uluslararası camiada hak ettiği statüye kavuşabilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır" denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin daha fazla ülkenin Filistin'i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceği ifade edildi. - ANKARA