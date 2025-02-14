İsrail’den 369 Filistinli serbest bırakılacak

Politika

Filistin Mahkumlar Medya Ofisi, İsrail'in yarın gerçekleştirilmesi beklenen takas kapsamında 369 Filistinliyi serbest bırakılacağını duyurdu.

İsrail ile Hamas arasındaki 6'ncı esir takasının yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor. Filistin Mahkumlar Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in yarın 369 Filistinliyi hapishanelerden serbest bırakılacağı bildirildi. Filistinlilerden 36'sının daha önce idam cezasına çarptırılmış, 333'ünün ise İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de tutuklananları içerdiği ifade edildi.

Hamas, 3 İsrailli esiri serbest bırakacak

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları ise yarın "Rusya-İsrail çifte vatandaşı Sasha Alexander Trubnov, ABD-İsrail çifte vatandaşı Sagi Dekel Han ve İsrailli Yair Horn'un" serbest bırakılacağını duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisi de Gazze'de serbest bırakılacak 3 esirin isimlerini arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'dan aldığını açıkladı. - GAZZE