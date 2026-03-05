İsrail\'den İran\'a Süpriz Hamleler

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD ile birlikte sürdürülen İran'a yönelik saldırılara ilişkin basın açıklaması düzenledi.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 80'İNİ İMHA ETTİK"

Zamir, "24 saat içinde pilotlarımız Tahran'a giden yolu açtı. Hava savunma sistemlerinin yaklaşık yüzde 80'ini imha ettik ve İran hava sahasında neredeyse tam hava üstünlüğü sağladık" dedi. Zamir, askeri faaliyetin başlamasından bu tarafa düzenlenen saldırılar ve kullanılan mühimmata ilişkin, "İsrail Hava Kuvvetleri pilotları 2 bin 500 saldırı gerçekleştirdi ve 6 binden fazla mühimmat kullandı" açıklamasını yaptı.

"TEHDİT HENÜZ ORTADAN KALDIRILMADI"

İsrail Genelkurmay Başkanı, "Bu sayede ve yüksek kaliteli istihbaratın desteğiyle, İsrail için doğrudan tehdit oluşturan balistik füzeleri hedef alıyoruz. Balistik füze rampalarının yüzde 60'tan fazlasını etkisiz hale getirdik ve imha ettik. Her füze ölümcüldür ve tehdidin henüz ortadan kaldırılmadığını vurgulamak istiyorum" dedi.

Eyal Zamir

"BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇİYORUZ "

Zamir ayrıca İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında bir sonraki aşamaya geçtiğini söyledi. Genelkurmay Başkanı, "Hava üstünlüğü sağladığımız ve balistik füze sistemlerini bastırdığımız sürpriz ilk darbe aşamasını tamamladıktan sonra, şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada rejimin temellerine ve askeri kabiliyetlerine yönelik saldırıları yoğunlaştıracağız. Elimizde henüz açıklamayı düşünmediğim bazı sürpriz hamleler var" dedi.

"ABD'Lİ MUHATAPLARLA SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ"

Zamir, aralarında ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın da bulunduğu ABD'li muhataplarıyla sürekli temas halinde olduğunu belirterek, "Ortak çıkarlar ve değerler doğrultusunda mücadele ediyoruz. Eş zamanlı hareket ederek rejimi askeri kabiliyetlerinden mahrum bırakıyor, onu stratejik bir izolasyona ve daha önce hiç yaşamadığı bir zayıflık noktasına sürüklüyoruz. Bu tarihi bir iş birliği" ifadelerini kullandı.