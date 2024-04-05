İsrail, Gazze'ye insani yardım girişini artırmak için adımlar atıyor - Son Dakika
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Politika

İsrail, Gazze'ye insani yardım girişini artırmak için adımlar atıyor

İsrail hükümeti, Erez Sınır Kapısı ve Aşdod Limanı'nın Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi için açılacağını, Ürdün'den de Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden daha fazla yardım girişine izin verileceğini duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD'nin Gazze politikasının artık İsrail'in sivilleri korumaya dönük adımlar atmasına bağlı olacağı yönünde yaptığı uyarının ardından Tel Aviv hükümeti harekete geçti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, güvenlik kabinesinin Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için acil adımlar atmaya karar verdiği belirtildi.

05.04.2024 11:19  Güncelleme: 11:22
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İsrail hükümeti, Erez Sınır Kapısı ve Aşdod Limanı'nın Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi için açılacağını, Ürdün'den de Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden daha fazla yardım girişine izin verileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD'nin Gazze politikasının artık İsrail'in sivilleri korumaya dönük adımlar atmasına bağlı olacağı yönünde yaptığı uyarının ardından Tel Aviv hükümeti harekete geçti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, güvenlik kabinesinin Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için acil adımlar atmaya karar verdiği belirtildi. Buna göre Erez Sınır Kapısı ve Aşdod Limanı'nın Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım girişi için açılacağı, Ürdün'den daha fazla yardımın Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden girişine izin verileceği aktarıldı. Böylece Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki Erez Sınır Kapısı, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez açılacak ve Ürdün'ün Gazze'nin güneyindeki Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan ulaştırılan yardım miktarı da artacak.

ABD karardan memnun

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İsrail'in Gazze'ye insani yardımı artırmaya yönelik attığı adımın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Sözcü Watson, "İsrail hükümetinin Başbakan Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından Başkan Biden'ın talebi üzerine bu gece açıkladığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Gazze'ye doğrudan yardım ulaştırılması için Aşdod Limanı'nın açılması, Gazze'nin kuzeyine ulaşmak için Erez Sınır Kapısı'nın açılması ve Ürdün'den direkt Gazze'ye gönderilen yardımların önemli ölçüde artırılması taahhüdü de dahil olmak üzere bu adımların artık tam ve hızlı bir şekilde uygulamaya konulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Watson, "Başkanın söylediği gibi ABD'nin Gazze'ye ilişkin politikası, İsrail'in bu konularda ve masum sivilleri koruma, yardım çalışanlarının güvenliğine yönelik atacağı adımlarla belirlenecek" ifadelerine yer verdi.

"ABD'nin Gazze politikası, İsrail'in atacağı adımlara bağlı"

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ordusunun 1 Nisan'da Gazze Şeridi'nde "World Central Kitchen (WCK)" adlı uluslararası yardım kuruluşunda görevli 7 personeli öldürmesinin ardından ilk kez dün akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü. Biden, 30 dakikadan az süren görüşmede Gazze'de insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların ve genel insani durumun kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı. Biden, İsrail'in sivillerin zarar görmemesi ve yardım çalışanlarının güvenliği için somut adımlar atması gerektiğini belirtmiş, Netanyahu'yu ABD'nin Gazze politikasının (İsrail'e desteğinin) artık İsrail'in bu konuda atacağı adımlara bağlı olduğu konusunda uyarmıştı. Biden ayrıca, bölgede insani durumun iyileştirilmesi ve masum sivillerin korunması için "acil bir ateşkesin şart" olduğunu ifade etmiş, Netanyahu'yu rehinelerin İsrail'e getirilmesi için geç kalmadan anlaşmaya varmaları konusunda müzakerecilerini yetkilendirmeye çağırmıştı.

"(İsrail'de) Değişiklik göremezsek kendi politikamızda değişikliler olacak"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da dün akşam Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Gazze'deki politikamızla ilgili şunu söyleyeceğim; görmemiz gereken değişiklikleri göremezsek kendi politikamızda değişiklikler olacak" ifadelerini kullanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail, Gazze'ye insani yardım girişini artırmak için adımlar atıyor - Son Dakika

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