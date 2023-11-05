İsrail Genelkurmay Başkanı: Kuzeyde hücuma geçmeye hazırız

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan ile sınır hattı olan kuzeyde hücuma geçmeye hazır olduklarını ve bunun olabileceği yorumunda bulundu.

"KUZEYDE HÜCUMA GEÇMEYE HAZIRIZ"

Halevi, İsrail'in kuzeyindeki bir tümeni ziyaretinde bölgedeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Halevi, "Kuzeyde hücuma geçmeye hazırız, bunun olabileceğini anlıyoruz." değerlendirmesine yer verdi.

HİZBULLAH LİDERİ: BUNUNLA YETİNMEYECEĞİZ

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana zaman zaman karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, cuma günü yaptığı konuşmada, "Lübnan cephesi olarak 8 Ekim'den bu yana savaşta olduklarını ve bununla yetinmeyeceklerini" söylemişti.

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E SALDIRI

İsrail ordu radyosunun aktardığına göre, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine roket ve antitank füzeleri atıldı. Antitank füzesinin bir araca isabet etmesi sonucu bir İsrailli hayatını kaybetti. Lübnan sınırı yakınlarındaki Kiryat Şmona, Metula ve çevresindeki İsrail yerleşimlerinde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi. Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah, saldırının İsrail'in 4 sivili öldürdüğü hava saldırısına karşılık düzenlendiğini bildirerek saldırıyı üstlendi.

HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME AÇIKLAMASI

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bu akşam Aynata ve Aytarun beldesi arasındaki bir bölgede vahşi ve çirkince bir şekilde sivillere ait bir aracı hedef alması ve 4 kişinin öldürülmesi olayına karşılık" saldırı düzenlendiği ifade edildi. İsrail'e ait Kiryat Şmona yerleşim biriminin katyuşa füzeleri ile vurulduğu, sivillere yönelik her türlü saldırılara sert bir şekilde yanıt verileceği belirtildi. İsrail ordusu Lübnan'da sivil bir aracı hedef alarak 3'ü çocuk 4 kişiyi öldürmüştü.